Darum muss die Allianz-Arena für die NFL umgebaut werden

Tom Brady will es noch einmal wissen.

München. Im November findet das erste American-Football-Spiel der Profiliga in Deutschland statt. Bis dahin stehen in München noch einige Arbeiten an.

Bereits nach rund 55 Minuten waren alle Tickets für das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden verkauft: Am 13. November treffen die Tampa Bay Buccaneers mit Star-Quarterback Tom Brady auf die Seattle Seahawks. Austragungsort ist die Münchner Allianz Arena.

Zwei wesentliche Unterschiede

Das Fußball-Stadion, in dem der FC Bayern München seine Heimspiele austrägt, muss für das Football-Event allerdings noch etwas umgebaut werden. Zwei wesentliche Punkte unterscheiden nämlich ein reines Fußballstadion von einer Area, in der American Football gespielt wird: Zum einen sind das die Ausmaße des Spielfeldes. Beim American Football ist der Platz nämlich deutlich länger und schmaler, nämlich 120 Meter lang und 50 Meter bereit. Aktuell ist die Rasenfläche in der Allianz-Arena 72 Meter breit und 111 Meter lang.

Zum anderen haben Football-Teams deutlich mehr Spieler als Fußball-Mannschaften. Statt 20 Spielern müssen beim American Football 65 Teammitglieder in die Kabine passen.

Erste Umbauarbeiten in München haben bereits begonnen

Damit das im November gelingt, haben die ersten Arbeiten in der Allianz-Arena bereits begonnen, teilt der FC Bayern München mit. „Aktuell laufen die Fundamentarbeiten für die Field Goals, hierfür muss ein rund eineinhalb Meter tiefes Loch gegraben werden, damit die Tore entsprechend sicher stehen.“ Parallel zu den Umbaumaßnahmen in den Torbereichen fänden auch die Vorarbeiten am Spielfeldrand statt, damit der Rasen entsprechend in die Länge erweitert werden könne.

In den Katakomben würden derweil die ersten zusätzlichen Duschen eingebaut.

„Der Großteil der Arbeiten am und um das Spielfeld muss rechtzeitig vor dem Bundesligastart fertig sein. Um den engen Zeitplan einhalten zu können, werden auch in der Länderspielpause im September weitere Umbaumaßnahmen folgen“, teilt der FC Bayern mit.

„Somit wird jede freie Minute bis zum Kick-off in etwa fünf Monaten genutzt, um optimale Bedingungen für das erste NFL-Spiel in Deutschland zu schaffen“, heißt es.

750.000 Menschen hoffen auf Tickets

Angeblich hatten am Dienstagvormittag bis zu 750.000 Menschen in der digitalen Warteschlange auf ein Ticket für das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden gehofft. Anfang des Jahres hatte die NFL bekannt gegeben, dass bis 2025 jeweils ein Spiel der Regular Season in Deutschland stattfinden wird. Dabei sollen sich München und Frankfurt abwechseln. (nal mit sid)

