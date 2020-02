Coronavirus ist auch für Olympia in Tokio eine Gefahr

Essen. Das für Mitte April geplante Formel-1-Rennen in Shanghai wurde verschoben. Das Coronavirus ist auch für den Sport eine Bedrohung. Ein Kommentar.

Sie ist nicht zwingend der spektakulärste, aber zweifelsohne einer der emotionalsten Momente bei Olympischen Spielen: die Eröffnungsfeier. Athleten aus aller Herren Länder kommen an einem Ort zusammen, um in den nächsten Tagen ihre Besten zu ermitteln. Genauso gut treffen sich sportbegeisterte Zuschauer aus allen Ecken der Welt, um anschließend beim Kampf um Gold, Silber und Bronze mitzufiebern. Es klingt immer so kitschig, wenn von der verbindenden, einenden Wirkung des Sports die Rede ist. Die Wahrheit ist: Diese Kraft ist überwältigend.