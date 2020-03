So richtig ist es irgendwie immer noch nicht vorstellbar, was da wirklich gerade vor sich geht: Ein Virus hat sich von einem Fischmarkt im chinesischen Wuhan aus in einer Kettenreaktion über der ganzen Welt verbreitet und das normale Leben mindestens beeinflusst, nein, wenn man aber ehrlich ist: stark eingeschränkt. Die USA igeln sich ein – klar, denn das Virus, das Böse kommt ja nur von außerhalb. Doch auch in Europa schotten sich die Länder ein, die Bilder aus Italien, wo nur noch Apotheken und Supermärkte geöffnet haben, vermitteln den Eindruck eines Notstandes. Und hierzulande kommt ein Bundesland nach dem anderen zu der Erkenntnis, dass es besser sein könnte, Schulen und Kitas zu schließen, um die Verbreitung von Corona zu verlangsamen beziehungsweise die Ansteckungskette zu unterbrechen.

Inmitten dieser Situation wird auch dem Sport der Stecker gezogen: Im Handball, Basketball und Eishockey haben die Bundesligen ihren Spielbetrieb unterbrochen oder bereits komplett abgesagt, das Milliarden-Business US-Sport (NBA, NHL, Major League Baseball, College-Sport) liegt lahm, die Formel 1 wird nicht am Sonntag in Australien gestartet. Corona dreht dem Weltsport den Saft ab. Diese Einsicht ist lobenswert, sie kommt bei manchen nur einfach zu spät: Einzig im Fußball – die Bundesliga grenzt sich immerhin schon mal vom Europapokal und von der EM 2020 ab – sowie bei den Olympischen Spielen ist noch offen, ob zum äußersten Mittel von ganzen Absagen gegriffen wird.

Viele Zweifelnde in der Bevölkerung

Natürlich gibt es in der Bevölkerung noch immer viele Zweifelnde, ob es sich bei der Absagenflut von sportlichen Ereignissen wirklich um sinnvolle Schutzmaßnahmen handelt oder um Panikmache von Spielverderbern, weil Fußballfans zum Beispiel gerade der Stadionbesuch untersagt wird. Dass sich in dieser Woche trotzdem sowohl in Gladbach als auch in Paris noch Hunderte, Tausende Anhänger vor den Arenen trotz aller Warnungen vor der Ansteckungsgefahr eingefunden haben, ist verständlich: Mit Vernunft wurden noch nie alle Menschen erreicht.

Die Bundesliga soll nun nach dem Spieltag am Wochenende erst einmal ausgesetzt werden. Erstaunlich ist aber, warum die Vernunft so lange gebraucht hat, um bis zu den Entscheidungsträgern in der Bundesliga vorzudringen - und die der Europäischen Fußball-Union und beim Internationalen Olympischen Komitee noch gar nicht erreicht hat. Der oberste Fußball ziert sich ja schon extrem, seine eigenen Interessen in den Hintergrund zu stellen. Aber noch zögerlicher ist das IOC: Erst betont es, am Olympia-Termin für Tokio festzuhalten, um dann am gleichen Tage abends seinen Präsidenten Thomas Bach immerhin erklären zu lassen, man werde sich an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO halten. Es bleibt jedoch der fade Beigeschmack von erzwungener Solidarität.

Fußball wird seine Anhänger nicht verlieren

Es ist nicht belegbar, aber auch nicht schwierig zu erraten, dass wirtschaftliche Faktoren in beiden Fällen eine entscheidende Rolle spielen. Auch das muss den Organisationen gestattet werden. Es geht nicht nur um das vermeintliche Grundbedürfnis von Fans, ins Fußballstadion oder zu anderen Sportevents gehen zu dürfen, sondern auch um Arbeitsplätze, finanzielle Verbindlichkeiten, Regressansprüche. Das Schöne ist aber, und da kann sich der bedeutendste Sport sicher sein: Er wird seine Anhänger, die ja durch verkaufte TV-Abos oder Eintrittsgelder seine Kunden sind, niemals verlieren. Im Gegenteil: Sie werden später noch mehr Schlange stehen als je zuvor.

Druck von außen ist selten ein guter Ratgeber für kluge Entscheidungen. Aber er wird stündlich größer, weshalb für Uefa und IOC nicht anderes mehr gelten kann: die EM ins Jahr 2021 verlegen, Olympia in Tokio zwei Jahre später austragen. Etwas anderes macht inzwischen einfach keinen Sinn mehr. Bis das alle begriffen haben, kann und darf es nun aber eigentlich auch nicht mehr lange dauern.