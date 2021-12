Amanal Petros knackt Marathonrekord - doch ihn plagen Sorgen

Wattenscheid. Der Wattenscheider Amanal Petros hat erneut den deutschen Marathonrekord geknackt. Sein Ziel ist der Olympiasieg – aktuell plagen ihn Alpträume.

Tono Kirschbaum hat am Tag danach nur flüchtig den Ausblick auf die Silhouette von Valencia genießen können. Für ausgedehntes Sightseeing blieb dem Heimtrainer von Amanal Petros keine Zeit mehr – der Flieger in die Heimat wartete. Deutschlands Spitzenläufer hat es insofern besser: Weil dessen Freundin gerade ihr Erasmus-Semester in der spanischen Hafenstadt absolviert, blieben beide noch ein paar Tage. Endlich mal die Beine baumeln lassen, nachdem der 26-Jährige am Sonntag in der selbsternannten „Ciudad del Running“ (Stadt des Laufens) wieder ein Kapitel deutscher Laufgeschichte geschrieben hat. Genau dort, wo er Arne Gabius vor einem Jahr den deutschen Marathon-Rekord entrissen hatte, drückte er nun die Bestmarke um fast eine Minute auf 2:06:27 Stunden.