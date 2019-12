Oberstdorf. Am Sonntag starten die besten Skispringer der Welt zum 68. Mal in die Vierschanzentournee. Katharina Althaus kämpft für einen Frauen-Wettbewerb.

Althaus: "Die Tournee für Frauen wäre ein Riesen-Highlight"

Die Wand der Erinnerungen trägt viele Namen. Doch nicht einer steht stellvertretend für das graue Betonungetüm, das den Auslaufbereich der Schattenbergschanze umgibt und auf dem weiter oben auf Sitzschalen die 25.500 Zuschauer das Auftaktspringen der Vierschanzentournee verfolgen. Genietet und geschraubt, sind dort Siegertafeln angebracht, mit denen auf die formidablen Leistungen der wagemutigen Sportler in den vergangenen Jahren verwiesen wird. Ein Name, den die Wall of Fame trägt, ist der von Severin Freund, Gewinner des Auftaktspringens 2015/2016. Andere deutsche bekannte deutsche Springer-Namen: Jens Weißflog, Martin Schmitt, Sven Hannawald.

Was bei einem Rundgang im Inneren der Skisprung-Arena auffällt: An keiner Stelle versprüht der Beton weiblichen Charme.

Ein Missstand, den es zu beheben gilt, wenn es nach Katharina Althaus geht. Die 23-Jährige ist gebürtige Oberstdorferin und geht auch der Profession nach, für die die knapp 10.000 Einwohner Marktgemeinde neben urigem Allgäu-Flair und Schnee auf dem Nebelhorn sinnbildlich steht: Skispringen. Das macht Althaus so gut, dass sie im vergangenen Winter weltcupweit gemeinsam mit Teamkollegin Juliane Seyfarth die einzige war, die mit der Überfliegerin Maren Lundby (Norwegen) konstant Sprung halten konnte.

Katharina Althaus wäre bei der Vierschanzentournee gerne Teilnehmerin

Doch wenn am Sonntag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) zum 68. Mal die Vierschanzentournee mit dem Springen in Oberstdorf eröffnet wird, gehört auch Katharina Althaus wieder nur zu den begeisterten Beobachtern. Dabei wäre sie gerne mehr – Teilnehmerin nämlich. „Die Tournee wäre für uns ein Riesen-Highlight, wenn wir das gemeinsam mit den Jungs haben könnten“, sagt Althaus im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wir werden dafür kämpfen und es immer wieder anbringen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann dabei sein werden.“

Die Skispringerinnen stehen stellvertretend für einen Geschlechterkampf im globalen Sportbusiness. Weniger mediale Aufmerksamkeit, weniger Preisgelder, weniger Ruhm – so kurz und knapp lassen sich Unterschiede in nahezu allen Sommer- und Winter-Disziplinen zwischen Frau und Mann feststellen. Dass die Biathletinnen ausnahmsweise mindestens genauso beachtet werden wie ihre männlichen Kollegen, liegt nicht zuletzt an den herausragenden Erfolgen von Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier in der jüngeren Vergangenheit. Aber auch daran, dass ihr Sport im Fernsehen nur beim Langlauf in der Loipe unwesentlich langsamer aussieht als bei den Männern.

Carina Vogt, 2014 in Sotschi erste Olympiasiegerin im Skispringen und derzeit noch wegen eines Kreuzbandrisses nicht mit Skiern unter den Füßen anzutreffen, vertritt wie Althaus die Meinung, dass eine Tournee zwingend her muss für Frauen, sie die größtmögliche Präsentationsfläche für die Springerinnen böte. Zumal die sportlichen Darbietungen kaum zu unterscheiden wären. Und wenn, dann „nur daran, dass bei der einen oder anderen Frau die langen Haare im Wind wehen“, sagte die 27-Jährige der Stuttgarter Zeitung. „Trotzdem werden wir Skispringerinnen vom Fernsehen anders behandelt als die Skispringer, und dafür habe ich kein Verständnis. Es fehlt bei uns Frauen ja nun wirklich nicht an Erfolgen.“ Keinesfalls, wie Vogt und Althaus bewiesen haben. „Die Männer werden doch keinen TV-Zuschauer verlieren, nur weil davor oder danach auch wir Frauen live übertragen werden.“

Althaus: "Wir spüren schon die veränderte Wahrnehmung"

Beide Ausnahmespringerinnen verstehen natürlich, dass die Entwicklung hin zur Gleichberechtigung Zeit braucht. Wobei Althaus betont: „Wir spüren schon die veränderte Wahrnehmung, die Übertragungen sind deutlich mehr geworden. Aber wir wünschen uns natürlich, dass es noch mehr wird.“ Lange haben die Frauen auch dagegen angehen müssen, nicht nur von Normalschanzen zum Flug abheben zu dürfen. „Ja, es hat sich was getan, ich würde mir aber wünschen, dass es noch mehr Springen auf Großschanzen gibt“, so Althaus. „Wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben und sagen, so ist es gut, so passt alles.“

Ganz krass wird der Unterschied auch deutlich bei den Prämien des Weltskiverbandes Fis. 10.000 Schweizer Franken bekommen die Männer für einen Sieg, umgerechnet etwa 9200 Euro. Bei den Frauen sind es 3000 Franken, also rund 2750 Euro. Bei der Raw-Sprungserie in Norwegen, bei denen es mittlerweile die Gleichberechtigung zumindest beim Startrecht gibt, bekommt die Gesamtsiegerin immerhin 35.000, der Gesamtsieger 60.000 Franken.

Maren Lundby hat zwei der drei Saisonwettkämpfe gewonnen und führt die Geldrangliste mit 9310 Franken an. Althaus ist unter anderem in Klingenthal als Dritte aufs Podium geflogen und rangiert mit 5320 Franken auf Platz fünf. Zur Verdeutlichung: Das ist etwas mehr als Richard Freitag (3700 Franken) mit seinem Sport an Preisgeldern verdient hat. Dessen Platzierungen als 31. der Männer-Liste: 61, 41, 40, 30, 18, 15, 24, 15. Also fern jeder Siegchancen. Der Österreicher Stefan Kraft liegt im Gesamtweltcup derzeit auf Rang zwei und kommt mit seinen fünf Podiumsplätzen (darunter ein Sieg) auf 55.900 Franken.

Keine Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern in Australien

Für die Sportlerinnen sind es daher punktuelle, aber wichtige Erfolge, wenn zum Beispiel bei den US Open im Tennis seit 1973 Männer und Frauen die gleich hohen Preisgelder bekommen. Wimbledon hat übrigens erst 2007 nachgezogen. Im Fußball hat jüngst Australien als erstes Land angekündigt, künftig bei Prämien keine Unterschiede mehr zwischen den Geschlechtern machen zu wollen. Und einen Meilenstein im Gleichstellungskampf sollte Fallon Sherrock dieser Tage gelungen sein. Die Engländerin besiegte bei der Darts-Weltmeisterschaft in London als erste Frau einen Mann und kassierte auch für das Drittrunden-Aus, also zu den besten 32 der Welt gehörend, das gleiche Preisgeld wie die Kollegen.

Doch ums Geld geht es Katharina Althaus, Carina Vogt und den anderen Skispringerinnen ja gar nicht mal zuallererst. Sondern um faire Gleichbehandlung. Im Frühjahr 2021 wird in Oberstdorf die nordische Ski-Weltmeisterschaft ausgetragen. Althaus freut sich wahnsinnig darauf, „es gibt ja nur wenige Sportler, die so etwas haben: daheim, wo man groß geworden ist, an einer WM teilnehmen zu können.“ Ein Sieg dort wäre natürlich ein großartiges Erlebnis. Ein noch größeres wäre es aber wohl, wenn irgendwann an der Wall of Fame der Oberstdorfer Arena nicht nur die Namen der Auftaktsieger angeschlagen stünden, sondern auch die der Auftaktsiegerinnen.