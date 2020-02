Garmisch-Partenkirchen. Der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen war für die WM-Bewerbung ein voller Erfolg. Für den Gewinner geht eine unglaubliche Comeback-Saison weiter.

Abfahrer Thomas Dreßen gönnt sich einen teuren Sieg

Erfolge verpflichten, manchmal jedenfalls. Und wenn sie nur ein paar Kilometer vom Elternhaus entfernt passieren sowieso. Um eine Feier, das ahnte Thomas Dreßen, nachdem er am Samstag Trophäe und Siegprämie für seinen zweiten Weltcup-Triumph in dieser Saison entgegengenommen hatte, würde er nicht umhinkommen. Alle waren nach Garmisch-Partenkirchen gekommen. Die Mutter, die Oma, der Bruder, die ganze Familie, und natürlich die Freunde von früher. „Viel zu viele“ seien da. „Das wird noch richtig teuer für mich“, sagte der Abfahrtssieger und ließ keinen Zweifel daran, dass er gerne ein paar Lokalrunden spendieren werde.

Dreßen: „Es war immer ein Traum“

Davor hatte der Streif-Sieger von 2018 bei der Siegerehrung sogar ein paar Tränchen verdrückt. „Es war immer ein Traum, dass ich da mal gewinne. Dass das da heuer schon funktioniert, ist natürlich der Wahnsinn“, gab er zu. Am Sonntag legte Stefan Luitz im Riesenslalom mit einer Top-Ten-Platzierung (9.) noch einen weiteren Erfolg nach.

Dreßen hätte sich kaum einen besseren Ort aussuchen können für seinen nächsten Coup. Auf der Kandaharstrecke, beim einzigen Heimrennen für die deutschen Männer, dort, wo es vor 28 Jahren den letzten – und bis Samstag einzigen – deutschen Abfahrtssieg gegeben hatte.

Dreßen, 26, war bei Markus Wasmeiers Triumph 1992 noch gar nicht geboren. Dass der Schlierseer trotzdem sein großes Vorbild wurde, ist wegen der übersichtlichen Anzahl deutscher Weltklasse-Skifahrer aber keine Überraschung. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren, Dreßen stand mit Wasmeiers Söhnen in Nachwuchs-Kadern.

Wasmeier: "Er löst mich in allen Dingen ab"

Als Dreßen sich im November 2018 einen Totalschaden im Knie zuzog und operiert werden musste, besuchte ihn Wasmeier im Krankenhaus. Jetzt hat Dreßen vier Siege in der Abfahrt, der schnellsten Disziplin – doppelt so viele wie sein Idol. „Er löst mich in allen Dingen ab“, sagte Wasmeier in Garmisch. Jetzt fehle nur noch Wengen im Weltcup, und „Olympia kommt dann auch noch“. WM-Gold hat Doppel-Olympia-Sieger Wasmeier seinem Nachfolger ebenfalls noch voraus.

Für Josef Ferstl (31) stand es nach dem Rennen außer Frage, dass sein Kollege Dreßen nicht nur „der Mann des Tages“ war, sondern vor allem „der Mann der Zukunft“ ist.