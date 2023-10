Sportmanager Michael Mronz ins IOC gewählt

Michelle Yeoh erhielt als erste Asatin in der Oscar-Geschichte den Award für die beste Hauptdarstellerin für den Film "Everything Everywhere All at Once". In ihrer Dankesrede sagt die 64-Jährige: "Für all die kleinen Jungen und Mädchen, die so aussehen wie ich, die heute Abend zusehen, ist dies ein Zeichen der Hoffnung und der Möglichkeiten. Dies ist der Beweis, dass Träume wahr werden können. Und Ladies, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr eure besten Jahre schon hinter euch habt. Gebt niemals auf."

Foto: imago/UPI Photo