So wie die Sportanlage Jahnstadion in Bottrop sind derzeit viele Stätten wegen der Corona-Krise geschlossen.

Kommentar Solidarität in der Corona-Krise: Helft den Sportvereinen

Essen. Die Folgen der Corona-Krise treffen vor allem die kleineren, gemeinnützigen Sportvereine. Warum sie Hilfe bitter nötig haben. Ein Kommentar.

Man mag in diesen düsteren Tagen weglaufen wollen vor all den schlechten Nachrichten. Erkrankungen, Absagen, Insolvenzgefahr, Kurzarbeit und Gehaltseinbußen: Innerhalb weniger Wochen haben die Folgen der Coronavirus-Pandemie den Sport zum Stillstand gebracht. Wenige gute Nachrichten hat die Welt derzeit übrig, aber es gibt sie noch. Diese etwa: In der Krise rücken die Menschen zusammen und helfen einander.