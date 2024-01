Skispringen: Warum die Frauen bei der Skiflug-WM noch fehlen

Bad Mitterndorf Bei der Skiflug-WM von Freitag bis Sonntag am Kulm fehlen Frauen. Dabei ist die spektakuläre Weitenjagd zuletzt sicherer geworden

Größer könnte der Unterschied kaum sein. Wenn die Männer am Kulm auf einer der größten Schanze der Welt ihre Skiflug-Weltmeister ermitteln, springen die Frauen an diesem Wochenende ihren Weltcup im slowenischen Ljubno. Auf einer Kleinschanze, auf der sie nicht einmal halb so weit fliegen können. Das zeigt wieder einmal: Zur „Schanzengleichheit“ fehlt im Skispringen noch ein gutes Stück. Allerdings halten das wegen der vergleichsweise großen Gefahr auf den Monster-Skiflugschanzen selbst große Verfechter der Gleichberechtigung in der Luft für eine gute Idee.

Frauen auf den größten Schanzen: Die Premiere verlief sturzfrei

„Es sollte bei den Frauen weiter Schritt für Schritt geben, das muss sensibel und langfristig aufgebaut werden“, sagt Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher, dessen Team Andreas Wellinger, Zweiter der Vierschanzentournee, und Karl Geiger anführen. Im vergangenen Winter durften die besten 15 Frauen auf der größten Schanze der Welt im norwegischen Vikersund erstmals offiziell Skifliegen. Die Premiere ging ohne schlimmen Sturz und mit einem spektakulären Weltrekord-Flug der Slowenin Ema Klinec auf 226 Meter über die Bühne. Daraufhin wurde die Zahl der startberechtigten Frauen auf dem Monsterbakken für dieses Jahr auf 20 erhöht und das große Saison-Finale der Frauen hat erstmals Weltcup-Status.

Die nächsten Schritte könnten Weltcup-Skifliegen auf den drei anderen Giganten-Schanzen in Oberstdorf, am Kulm und in Planica sein. Die Organisatoren des traditionellen Männer-Weltcup-Finals haben zudem angekündigt, dass sie 2028 in Planica die erste Skiflug-Weltmeisterin der Frauen krönen wollen. Genau dort, wo 1972 der erste Flug-Champion der Männer ermittelt wurde. Spätestens seitdem sind die Skiflug-Shows der unumstrittene Höhepunkt des Winters für Flieger und Fans – auch deshalb, weil der Nervenkitzel bei der Gratwanderung zwischen Weltrekord-Jagd und Wahnsinn am größten ist.

Thomas Morgenstern und Daniel Andre Tande: Naherfahrung mit dem Tod

Bei dieser Skiflug-WM am Kulm kommen die Bilder des Horror-Sturzes von Thomas Morgenstern wieder hoch. Vor zehn Jahren hatte der dreimalige Olympiasieger und Skiflug-Weltmeister bei mehr als 100 km/h in der Luft die Kontrolle über seine Ski verloren, war aus größerer Höhe mit dem Kopf und Rücken aufgeschlagen und bewusstlos den Aufsprunghang heruntergerutscht. Einen guten Monat später schrieb der Österreicher mit Team-Silber bei den Olympischen Spielen von Sotschi eine unglaubliche Comeback-Geschichte – doch kurz danach beendete Morgenstern seine große Karriere, weil er seine Angst nicht mehr bewältigen konnte.

Auch der viermalige Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande stand nach seinem Horrorsturz am 25. März 2021 in Planica an der Schwelle zum Tod. Doch seitdem hat sich in Sachen Sicherheit durch Regeländerungen einiges getan. Die weit geschnittenen Anzüge, die wegen ihrer großen Tragfläche vor allem Wettbewerbe auf großen Schanzen unkalkulierbar machten, wurden limitiert. Schummeleien sind durch die Einführung des Bodyscans nicht mehr möglich. „Die Stabilität ist gleich geblieben in der Luft – gleichzeitig gibt es die ganz großen Ausreißer-Sprünge, die die Wettkampf-Steuerung für die Jury extrem schwer gemacht haben, nicht mehr. Skifliegen ist sicherer geworden“, glaubt Bundestrainer Horngacher.

Skiflug-WM: Jagd nach dem Schanzenrekord

Und so werden sie bei der WM am Kulm wieder auf die Jagd nach Flügen bis knapp an die 250-Meter-Marke gehen – der Schanzenrekord des Slowenen Ziga Jelar steht bei 247,5 Metern. Das sind nur sechs Meter weniger als der Weltrekord des Österreichs Stefan Kraft (253,5 Meter/Vikersund). Die Flieger beschreiben Skifliegen wie eine Adrenalin-Sucht, von der man einfach nicht loslassen kann. Mit etwa 100 Stundenkilometern heben sie vom Schanzentisch ab und landen nach bis zu acht Sekunden Flug mit 130 Sachen. Das ist nebenbei gesagt, die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Die Belastung bei der Landung beträgt bis zu 5G – das entspricht einem freien Fall aus 2,5 Metern Höhe. Beim Flug durch die Lüfte auf zwei nur 11,5 Zentimeter breiten Flughilfen geht der Puls hoch bis 180, der Adrenalinausstoß erreicht wie bei Menschen in Todesangst oder Jetpiloten vor der Landung das Vierfache des normalen Wertes.

Laut Ex-Skiflug-Weltmeister und ZDF-Experte Severin Freund gibt es auf dieser Welt nichts, was dem großen menschlichen Traum vom Fliegen näherkommt: „Dieses traumhafte Fluggefühl zwischen Höhe, Geschwindigkeit gibt es außerhalb des Skifliegens einfach nicht. Höchstens Basejumpen oder Wingsuit-Fliegen kommen vielleicht in die Nähe.“ Das haben am Kulm übrigens auch schon Frauen gespürt: Daniela Iraschko-Stolz stand hier vor 21 Jahren den ersten 200-Meter-Sprung in der Geschichte des Frauen-Skispringens. Damals war die Österreicherin Vorspringerin und wurde als besonders außergewöhnliche Attraktion angekündigt…

