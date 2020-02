Abfahrtssiegerin Viktoria Regensburg in Garmisch-Partenkirchen

Ski-Alpin Skifahrerin Rebensburg rast zum Heimsieg in Garmisch

Garmisch-Partenkirchen. Viktoria Rebensburg gelingt bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen ein Heimsieg und feiert einen der größten Erfolge ihrer Weltcup-Karriere.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skifahrerin Rebensburg rast zum Heimsieg in Garmisch

Viktoria Rebensburg ist bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen zum Heimsieg gerast und hat einen der größten Erfolge ihrer Weltcup-Karriere gefeiert. Die Skirennfahrerin aus Kreuth am Tegernsee gewann am Samstag mit 0,61 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone und der Tschechin Ester Ledecka (+0,83 Sekunden), die Dritte wurde.

«Das ist was ganz Besonderes. Ein Abfahrtssieg hier in Garmisch, mit meiner Familie und den Freunden. Es ist extrem schön, ganz oben zu stehen», sagte Rebensburg nach dem ersten Weltcup-Triumph ihrer Karriere in einer Abfahrt.

Eine Woche nach dem Coup von Thomas Dreßen zeigte auch die 30-Jährige auf der schwierigen Kandahar-Strecke ein makelloses Rennen und fuhr überlegen ihren zweiten Saisonerfolg nach dem Super-G-Sieg in Lake Louise ein. Die Vorjahresdritte Kira Weidle wurde 13., Michaela Wenig kam auf Rang 25. Patrizia Dorsch mit Platz 33 und Veronique Hronek als 35. komplettierten das DSV-Ergebnis. (dpa)