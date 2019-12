Silvesterlauf Werl - Soest: Das sind die Favoriten

Gegen 14.18 Uhr dürften die Tausende, die sich für den Silvesterlauf von Werl nach Soest begeistern, schlauer sein. Denn etwa eine gute Dreiviertelstunde brauchen die schnellsten Männer, um die Ziellinie auf dem Soester Marktplatz zu erreichen.

Den Sieg im Visier bei der 38. Auflage des Kultlaufes hat definitiv Hendrik Pfeiffer. 15 Kilometer sind für den Marathon-Spezialisten vom TV Wattenscheid 01 aber fast schon eine Kurzstrecke. Pfeiffers Highlight in der zurückliegenden, für ihn nicht ganz einfachen Saison war der Triumph beim Köln-Marathon. Das eigentlich Ziel, die Olympia-Norm für die Spiele 2020 in Tokio, verpasste der 26-Jährige indes. Der Silvesterlauf ist nun eine wichtige Standortbestimmung für Pfeiffer, bevor er sich im Frühjahr auf die Jagd nach einer neuen Marathon-Bestzeit begeben wird.

Petros lässt Werl - Soest aus

Vereinskollege Amanal Petros, der 2017 und 2018 in Soest Platz eins belegte, gönnt sich nach seinem Marathondebüt am 1. Dezember im spanischen Valencia, bei dem er mit 2:10:29 Stunden die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio um über eine Minute unterbot, eine Verschnaufpause.

Was nicht heißt, dass Pfeiffer konkurrenzlos ist. Timo Böhl (LG Wittgenstein), eigentlich Triathlon-Spezialist, und Manuel Goerlich (LSF Münster) gehen mit 10 Kilometer-Zeiten um 32 Minuten in Werl an den Start. Gewohnheitsgemäß entscheiden sich viele Topläufer noch spontan zur Nachmeldung ab dem 30. Dezember.

Bei den Frauen strebt Fabienne Königstein (MTG Mannheim), die den Silvesterlauf bereits 2017 und 2018 unter ihrem Mädchennamen Amrhein gewann, den Hattrick an.

Das wird aber alles andere als einfach, denn auch die Siegerin der Jahre 2015 und 2016 hat gemeldet. Laura Hottenrott, wie Pfeiffer vom TV Wattenscheid, konnte bei ihren Erfolgen aber nicht ganz die Zeiten von Königstein (bzw. Amrhein) erreichen.

Wenn Kümpers Silvester startet, gewinnt sie auch

Julia Kümpers Top-Leistungen rangieren in ganz ähnlichen Gefilden. Die Athletin der Aachener TG kommt zu ihrem ersten Start beim Silvesterlauf von Werl nach Soest mit einer besonderen Empfehlung. Kümpers, die genau wie Königstein und Hottenrott Jahrgang 1992 ist, gewann in den vergangenen drei Jahren jeden Silvesterlauf, an dem sie teilnahm. Nach Münster 2016, Bonn 2017 und Aachen 2018 ist sie auch in Soest eine Kandidatin für das Treppchen.