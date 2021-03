Sieg und Niederlage für deutsche Teams gegen Niederlande

Amsterdam. Die deutschen Hockey-Damen haben in ihrem ersten Pro-League-Match seit September eine Überraschung knapp verpasst.

Beim Weltmeister und Weltranglisten-Ersten Niederlande verlor die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger in Amsterdam 1:2 (1:0). Die Hamburgerin Lisa Altenburg brachte die DHB-Damen in der 12. Minute in Führung, die das Oranje-Team nach der Pause durch Fredrique Matla (35.) und Ireen van den Assem (40.) noch drehte. "Wir haben einige gute Ansätze gezeigt. In der zweiten Hälfte waren wir im Umschaltspiel nach vorn aber zu langsam", urteilte Reckinger.

Anschließend gewannen die deutschen Herren an gleicher Stelle gegen die Niederlande mit 4:2 (2:1). Constantin Staib (2), Paul Kaufmann und Marco Miltkau erzielten die Tore. "Gegen so spielstarke Teams ist es der Schlüssel, wenn du das Mittelfeld dominierst, und das haben wir klar geschafft. Es ist sicher für viele eine Überraschung, dass wir hier so hoch gewinnen - für uns auch ein bisschen - aber wir nehmen das gern so mit", sagte Herren-Coach Kais al Saadi.

Beide Mannschaften aus Deutschland und den Niederlanden treffen am Sonntag im Rahmen des vom Weltverband FIH veranstalteten Turniers der weltbesten Hockey-Teams erneut aufeinander. Die Damen-Teams spielen um 14.00 Uhr, die Herren-Mannschaften um 16.30 Uhr in Amsterdam.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-717136/2