Erfolg gegen Kanada Sieg für Hockey-Weltmeister zum Start in Olympia-Quali

Al Amarat Hockey-Weltmeister Deutschland ist mit einem Kantersieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning gewann das erste Spiel der Gruppe B beim Achterturnier im Oman mit 9:0 gegen Kanada.

Hockey-Weltmeister Deutschland ist mit einem Kantersieg in die Olympia-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning gewann das erste Spiel der Gruppe B beim Achterturnier im Oman mit 9:0 gegen Kanada.

Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Gonzalo Peillat (2), Christopher Rühr (2), Raphael Hartkopf (2), Marco Miltkau, Niklas Wellen und Tom Grambusch.

Nach dem perfekten Turnierstart warten am Dienstag mit Neuseeland (13.15 Uhr) und am Donnerstag mit Chile (11.00 Uhr) zwei weitere Gegner auf dem Weg ins Halbfinale. Dort könnte die DHB-Auswahl eventuell auf Großbritannien oder Pakistan treffen. Die drei bestplatzierten Teams des Turniers sichern sich die Tickets für die Sommerspiele in Paris.