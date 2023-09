Sebastian Vettel vor Comeback im Motorsport?

Essen. Es gibt Gerüchte um eine Rückkehr des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel auf die Rennbahn.

Jüngst hatte Sebastian Vettel hat auf dem Formel-1-Kurs von Suzuka ein Projekt für Artenvielfalt gestartet. Der viermalige Weltmeister stellte vergangene Woche am Rande des Grand Prix von Japan innerhalb der zweiten Kurve elf sogenannte Insektenhotels auf. Die Bordsteine in der betreffenden Kurve wurden schwarz und gelb bemalt, sie erinnern damit an die Farben der Bienen. Vettel hat als Formel-1-Rentner viel Zeit für Aktionen wie diese. Leidenschaftlich engagiert er sich für den Klima- und Naturschutz und seit Kurzem ist er Mitbesitzer eines Segelteams. Doch mit der vielen freien Zeit könnte es bald vorbei sein. Kommt es zum Comeback von Sebastian Vettel als Motorsportler?

Wie die Fachzeitschrift „Auto Motor und Sport“ berichtet, steht der viermalige Formel-1-Weltmeister vor dem Rücktritt vom Rücktritt. Allerdings wird es kein Comeback in der Formel 1 geben. Vielmehr liebäugelt der 36-Jährige mit einer Teilnahme beim legendären Le-Mans-Rennen im kommenden Jahr.

Einsatz für Porsche-Kundenteam

Endgültig entschieden haben soll Vettel sich aber noch nicht, die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Vettel würde beim berühmten 24-Stunden-Rennen für das Porsche-Kundenteam „Jota“ in der Top-Protypen-Klasse antreten. „Ich habe es im Hinterkopf, aber endgültig entschieden habe ich mich bisher nicht. Ich habe ja noch Zeit“, sagt Vettel. Le Mans findet erst am 15./16. Juni 2024 statt.

„Wenn ich irgendwann zu dem Schluss kommen sollte, dass es ohne Rennfahren nicht geht, dann werde ich wieder fahren“, führte Vettel aus. In der vergangenen Woche waren in Frankreich Gerüchte aufgekommen, der Heppenheimer könnte Anfang Oktober einen Test in Spanien für das britische Jota-Team bestreiten.

Vettel, der am vergangenen Wochenende in Suzuka erstmals seit seinem Rücktritt wieder bei der Formel 1 vor Ort war, hatte sich zu aktiven Zeiten immer wieder als Fan von Langstreckenrennen und insbesondere des Klassikers Le Mans geoutet.

Sollte Vettel sich zu diesem Schritt entschließen, könnte er im kommenden Jahr gegen seinen Kumpel Mick Schumacher fahren. Bruno Famin, Vizepräsident von Alpine Motorsport und Interimsteamchef des Formel-1-Rennstalls, bestätigte in Suzuka, mit dem 24-Jährigen Gespräche über ein mögliches Engagement in der Langstrecken-WM (WEC) zu führen. Auch Famin sprach von der Möglichkeit eines Tests, den es aber noch zu organisieren gelte. (fs/sid)

