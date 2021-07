Schwimmerinnen Gose und Bruhn im Halbfinale ausgeschieden

Tokio. Olympia-Debütantin Isabel Gose hat bei den olympischen Schwimm-Wettbewerben in Tokio ihren zweiten Finaleinzug verpasst.

Die 19-Jährige kam im Halbfinale über 200 Meter Schmetterling auf 1:57,07 Minuten. Platz elf reichte nicht für das Finale am Mittwoch. Gose hatte zuvor im Endlauf über 400 Meter Freistil am Vortag als Sechste überzeugt und war damit beste Europäerin. Für Annika Bruhn war im Halbfinale ebenfalls Endstation. Sie belegte in 1:57,62 Minuten Rang 14. Schnellste war die Australierin Ariarne Titmus, die Olympiasiegerin über die 400 Meter Freistil.

