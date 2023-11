Schlägerei im Hannover-Block überschattet St. Pauli-Spiel

Hamburg Während des Spiels zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 kam es zu Ausschreitungen im Gästeblock. Auslöser waren wohl Pauli-Fans.

Begleitet von Krawallen auf der Tribüne hat Tabellenführer FC St. Pauli den Dritten Hannover 96 auf Distanz gehalten. Das am Freitagabend wegen eines Polizeieinsatzes im Fanblock der Gäste kurzzeitig unterbrochene Topspiel im Millerntor-Stadion endete 0:0. Hannover bleibt mit fünf Punkten Rückstand vorerst auf dem Relegationsplatz.

Versuchter Fahnenklau Auslöser für Schlägerei im Gästeblock

Zu dem Vorfall ab er 75. Minute soll es gekommen sein, nachdem Anhänger der Hausherren sich Zugang zum Gästeblock verschafft hatten. Sie wollten wohl eine Fahne von Fans des Hamburger SV klauen, die am Freitagabend im Gästeblock hin. Anhänger von Hannover 96 und des Hamburger SV pflegen eine Fan-Freundschaft. Beim Versuch des Fahnenklaus kam es im Gästeblock dann zu Schlägereien.

Auch die Polizei griff schließlich ein und sprühte unkontrolliert Pfefferspray in den Block, was in den Sozialen Medien zu großer Kritik führte. Auch die Fanhilfe St. Pauli kritisierte den Einsatz via X. Teils waren heftige Prügeleien, Becher- und Stangenwürfe zu sehen. Die 96-Anhänger hingen ihre Banner ab und stellten die Unterstützung ein. Die Partie wurde nach etwa fünf Minuten fortgesetzt.

St. Pauli stärker als Hannover

Das Spiel lieferte den Fans zuvor nur wenige Höhepunkte. Viele Fehler begleiteten die erste Halbzeit. Die Gastgeber waren nach einem ausgeglichenen Beginn das bessere Team. Der starke Flügelspieler Elias Saad sorgte immer wieder für gefährliche Aktionen vor dem 96-Tor.

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Ungenauigkeiten auf beiden Seiten fort. Wenn überhaupt, wurden die Gastgeber gefährlich. Ein Tor fiel aber nicht mehr.

