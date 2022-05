Schalke-Verfolger: Trio zwischen Aufstiegstraum und Frust

Essen. Schalke hat bereits vorgelegt, nun wollen Werder Bremen, der Hamburger SV und der SV Darmstadt nachlegen und in die Bundesliga aufsteigen.

Auf Schalke sind sie natürlich glücklich darüber, dass sie den Aufstieg in die Bundesliga bereits sicher haben. Schon seit Monaten geht es im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga eng zu – vor dem letzten Spieltag an diesem Sonntag, alle Partien werden um 15.30 Uhr angepfiffen, ist für drei Mannschaften noch alles drin: von Platz zwei bis zu Platz vier. Den Gelsenkirchenern bleibt ein Herzschlagfinale erspart.

Die besten Chancen, Schalke direkt ins Oberhaus zu folgen, hat Werder Bremen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner steht mit 60 Punkten auf Rang zwei und kann am Sonntag sogar Erster werden – wenn sie gegen Jahn Regensburg gewinnt und Schalke beim 1. FC Nürnberg verliert. Bei eigenem Unentschieden wäre Bremen sicher Zweiter und direkter Aufsteiger. Doch die Fallhöhe ist groß für den SV Werder. Er hat nur drei Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV und Darmstadt 98. Beide weisen eine bessere Tordifferenz auf und könnten vorbeiziehen, wenn die Bremer verlieren sollten.

Hamburger SV mit starker Aufholjagd in den vergangenen Wochen

Der HSV ist Dritter und spielt bei Hansa Rostock. Dass die Hamburger kurz vor dem Saisonende überhaupt auf dem Relegationsplatz stehen, liegt an einer guten Ausbeute im Frühling. Tim Walters Team hat fünf der vergangenen sechs Zweitliga-Partien gewonnen und so den SV Darmstadt von Rang drei verdrängt.

Die Lilien patzten zuletzt bei Fortuna Düsseldorf, verloren dort 1:2 und sind derzeit Vierter. Nun empfängt Darmstadt den SC Paderborn.

Herbstmeister St. Pauli schaut vermutlich in die Röhre

Nur noch theoretische Chancen auf die Rückkehr ins Oberhaus hat der FC St. Pauli. Zwar könnte er bei einem Sieg gegen Düsseldorf mit dem HSV und Darmstadt gleichziehen, sofern beide verlieren, doch zu Rang drei dürfte es trotzdem nicht reichen, denn St. Pauli hat die schlechtere Tordifferenz und bräuchte einen zweistelligen Sieg.

Dabei sah im Winter alles so gut aus für die Braun-Weißen, sie wurden Herbstmeister. Sie verspielten die Ausgangslage allerdings, und so steht das Duell beim FC Schalke am vergangenen Samstag sinnbildlich für ihre Saison: St. Pauli ging 2:0 in Führung, verlor am Ende 2:3 – und der Gegner feierte den Aufstieg.

