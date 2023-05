Schalke-Trainer Thomas Reis grillt vor Bayern-Spiel für Bedürftige

Gelsenkirchen. Thomas Reis packt in Gelsenkirchen mit an. Am Heinrich-König-Platz stand der Trainer von Schalke 04 am Donnerstagabend für Bedürftige am Grill.

Spielvorbereitung mal an anders: Zwei Tage vor der Bundesliga-Auswärtspartie beim FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) hat sich Thomas Reis Zeit für Bedürftige in Gelsenkirchen genommen. Bei der Sozialaktion „Die Wurst, die hilft“, standen der 49-Jährige und seine Frau Carina (31) zweieinhalb Stunden am Grill und reichten Würstchen und andere Leckereien an rund 200 hilfesuchende Personen.

Organisiert wurde die Aktion am Gelsenkirchener Heinrich-König-Platz am Donnerstagabend von der Hilfsorganisation Malteser, finanziert von Thomas Reis und seiner Frau. Auch 14 Helfer von Malteser waren vor Ort dabei und haben die Bedürftigen bewirtet.

