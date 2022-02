Schalke-Konkurrenz legt vor: Auch der Hamburger SV gewinnt

Hamburg. Der FC Schalke 04 steht vor dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf weiter unter Druck. Am Samstag gewann auch der Hamburger SV im Aufstiegskampf.

Sonny Kittel war am Samstag der Matchwinner für den Hamburger SV. Der 29-Jährige schnürte beim 2:0 (0:0) im Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga einen Doppelpack. Sonny Kittel (63.) erzielte das erlösende Führungstor für die Norddeutschen und erhöhte per Foulelfmeter (78.) auf 2:0.

Bei seiner Auswechslung in der 83. Minute wurde Kittel von den Zuschauern mit frenetischem Applaus gefeiert. Die Hanseaten schoben sich auf den zweiten Platz mit 40 Punkten und feierten den dritten Sieg in Folge. Seit sechs Partien sind die Hamburger ungeschlagen.

Der Abstand zu Tabellenführer Werder Bremen beträgt nur einen Zähler. HSV-Torjäger Robert Glatzel, dem zuletzt in Darmstadt ein Viererpack gelungen war, ging diesmal leer aus.

In der zehnten Minute schwor Kittel mit einem Freistoß, der knapp das Tor des FCH verfehlte, erstmals Gefahr für den HSV herauf. Die Hausherren wirkten abgeklärter im Spielaufbau, wenngleich die Heidenheimer mit großer Laufbereitschaft und gutem Stellungsspiel versuchten, die Offensivbemühungen des HSV zu stören.

So wurde es ein zähes Spiel für die Hamburger, die zwar optisch klar dominierten, aber lange Zeit nichts Zählbares vorweisen konnten. Kittels Abstaubertor erlöste dann die Anhänger des Traditionsklubs, er behielt zudem vom Elfmeterpunkt die Nerven.

Nürnberg geht in Karlsruhe baden

Der 1. FC Nürnberg hat den Sprung heran an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Beim Karlsruher SC kassierten die Franken am Samstag trotz einer 1:0-Führung eine bittere 1:4 (1:1)-Niederlage. Der Club verlor nun zwei Partien nacheinander und liegt mit 33 Punkten sechs Zähler hinter Darmstadt 98 auf Relegationsrang drei.

Philipp Hofmann (39./59.), Benjamin Goller (54.) und Marvin Wanitzek (90., Foulelfmeter nach Videobeweis) schossen die Gastgeber zum Sieg, für den KSC war es der erste seit vier Spielen. Johannes Geis (29.) hatte die Nürnberger, die am Spieltag zuvor 0:5 gegen den FC Ingolstadt unterlegen gewesen waren, mit einem sehenswerten Freistoß in Führung gebracht. Mit nun 29 Punkten liegen die Karlsruher weiterhin im gesicherten Mittelfeld der Liga.

Im Wildpark fehlte beiden Teams zunächst die Präzision im Passspiel. Dann der Auftritt von Geis: Jener überlistete KSC-Torwart Marius Gersbeck aus 30 Metern mit einem Freistoß von halbrechts. Gersbeck hatte mit einer Flanke gerechnet. Die Gastgeber antworteten jedoch umgehend.

Erst köpfte Marvin Wanitzek (34.) an die Latte, dann staubte Hofmann zum Ausgleich ab. Danach scheiterte KSC-Verteidiger Christoph Kobald (41.) per Kopf an Nürnbergs Torwart Christian Mathenia.

Nach der Pause blieb die Intensität hoch. Nürnberg hätte wieder in Führung gehen können, Gersbeck parierte jedoch einen Schuss von Manuel Schäffler (49.) aus spitzem Winkel.

Und dann drehte der KSC auf. Goller schob nach Kopfball-Vorlage von Hofmann aus kurzer Distanz ein. Vier Minuten später drosch Hofmann den Ball aus linker Position im Strafraum ins Netz. Schäffler (77.) vergab später den Anschluss, als er frei daneben köpfte.

Dresden holt einen Punkt in Paderborn

Dynamo Dresden hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach der 1:4-Packung gegen Hansa Rostock am vergangenen Sonntag einen wichtigen Auswärtspunkt geholt. Die Sachsen erkämpften sich beim SC Paderborn ein torloses Unentschieden, sind aber seit fünf Spielen ohne Sieg.

Der Abstand zu Relegationsplatz 16 vergrößerte sich für den Tabellenzwölften Dynamo auf fünf Punkte. Die Ostwestfalen konnten auch das dritte Spiel in Folge nicht gewinnen.

Im zwölften Duell der beiden Teams war es bei fünf Paderborner Siegen das vierte Remis bei drei Dresdner Erfolgen. Zuletzt hatte der SCP ein 2:2 beim FC St. Pauli erreicht.

Nach einer langen Anlaufphase kamen die Gastgeber erst gegen Ende der ersten Halbzeit so richtig auf Touren. Florent Muslija (35.) prüfte aus 20 Metern Dresdens Keeper Anton Mitrjuschkin, der den Ball noch um den Pfosten lenken konnte. In der 39. und 41. Minute hatte Philipp Klement zweimal für Paderborn die Chance zur Führung. Jeweils mit Distanzschüssen verpasste er knapp das Tor.

Dresden verkaufte sich teuer, spielte sehr engagiert und zeigte große Kampfkraft. Paderborn gelang es nicht, für entscheidende Überraschungsmomente in der Offensive zu sorgen. (sid)

