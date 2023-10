Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Für die Bochumer war es fast schon klar, für die Schalker eine große Überraschung. Beide Vereine hängen im Tabellenkeller. Die Schalker haben allerdings im Duell mit der Berliner Hertha nun die Möglichkeit, sich zu befreien. Dafür braucht es einen Sieg, aber auch Ruhe im Verein. Wie wahrscheinlich beides ist - Schalke-Reporter Andi Ernst sagt es euch. Der VfL Bochum muss nun wirklich über sich hinauswachsen, um den Tabellenkeller zeitnah zu verlassen. Die nächsten Spiele gegen Leipzig und Freiburg sind harte Brocken. Was Thomas Letsch im Vergleich zur Gladbach-Niederlage personell verändern wird und was von Bochum taktisch zu erwarten ist? Bochum-Experte Markus Rensinghoff hat die Antworten. Nils Halberscheidt moderiert die aktuelle Folge und macht die Runde komplett.

Gelsenkirchen. Schbalke 04 trifft am Sonntag auf Hertha BSC und will die sportliche Krise beenden. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und im Stream läuft.

Der FC Schalke 04 befindet sich seit Wochen in einer sportlichen Krise – im Heimspiel gegen Hertha BSC an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bekommt Interimstrainer Matthias Kreutzer noch einmal die Möglichkeit, den Königsblauen einen positiven Schwung mitzugeben, bevor dann in der Länderspielpause ein fester Nachfolger des freigestellten Thomas Reis in Gelsenkirchen vorgestellt werden soll.

„Ich erlebe die Mannschaft als absolut geschlossen. Für mich ist entscheidend, dass wir alle in dieselbe Richtung gehen – und das zusammen“, sagte Kreutzer vor richtungweisenden Duell für Schalke gegen Mit-Absteiger Hertha BSC.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel des FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag live im TV und Live-Stream sehen können.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: FC Schalke 04 - Hertha BSC

- Hertha BSC Datum: Sonntag, 08.10.2023

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Übertragung: Sky

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag live im TV sehen

Die wichtigste Info für alle Fans von Schalke und Hertha BSC: Das Spiel der Königsblauen wird NICHT live im Free-TV zu sehen sein. Es bleibt beim traditionellen Zuhause der 2. Liga: dem Bezahlsender Sky. Kommentator ist Stefan Hempel, Experte ist Torsten Mattuschka.

Das Abo bei dem Münchener Bezahlsender ist auch das einzige, das benötigt wird für eine vollständige Schalke-Versorgung. Ein DAZN-Abo, das in der Bundesliga benötigt wurde, ist nicht mehr nötig. Egal, ob Schalke am Freitag, Samstag oder Sonntag gezeigt wird: Sky überträgt.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag live im Stream sehen

Auch im Live-Stream wird das Zweitligaspiel zwischen Schalke und Hertha BSC live zu sehen sein, allerdings ebenfalls nicht kostenfrei. Den Stream gibt es nämlich nur bei Sky. Sky-Go ist hier die erste Anlaufstelle. Verfügbar ist der Stream von SkyGo für alle Abonnenten des Senders. Sie können ihr komplettes Programm neben der linearen Übertragung im TV mit der passenden Sky-Go-App auch online im Stream schauen.

Verfügbar ist die Sky-Go-App für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC am Sonntag im Live-Ticker

Schalkes Simon Terodde jubelt nach seinem Tor zum 1:0. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel am Sonntag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel FC Schalke 04 gegen Hertha BSC im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Fußball-Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Schalke am Sonntag gegen Hertha BSC gibt es auch auf unserem Portal.

