Leistet gute Arbeit in der Knappenschmiede des FC Schalke 04: Frank Fahrenhorst ist deshalb als Trainer bei Zweitligist VfB Stuttgart im Gespräch.

Gelsenkirchen. Frank Fahrenhorst, Trainer der U17 des FC Schalke 04, steht wohl auf der Kandidatenliste des VfB Stuttgart. Ein U-23-Neuer kommt aus Wattenscheid

Schalke 04 droht Verlust von Fahrenhorst - drei Neue für U23

Muss sich die Knappenschmiede schon bald auf die Suche nach einem neuen Trainer für ihre B-Junioren machen? Frank Fahrenhorst jedenfalls, der Trainer der U-17-Fußballer des FC Schalke 04, die aktuell in der Bundesliga-Staffel West auf dem fünften Tabellenplatz liegen, gilt nach Informationen des Fachmagazins Kicker als heißer Kandidat für einen Posten beim VfB Stuttgart.

Dort gibt es, seitdem es den Spanier Paco Vaz (45) als Co-Trainer zum chinesischen Erstligisten Shandong Luneng gezogen hat, keinen Coach mehr für das U-21-Team, das in der Oberliga Baden-Württemberg zurzeit Rang drei einnimmt und unbedingt in die Regionalliga aufsteigen will.

Thomas Hitzlsperger sucht leidenschaftlichen Trainer für den VfB Stuttgart

Beim Kampf um die Rückkehr in die Regionalliga wollen die Stuttgarter, die mit 34 Zählern einen Punkt hinter den Stuttgarter Kickers und dem 1. Göppinger SV liegen, keine Nachlässigkeiten mehr zulassen. „Die Besetzung des Trainerpostens ist sehr wichtig“, wird VfB-Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vom Kicker zitiert. „Es laufen Gespräche, und es stehen auch noch Gespräche an. Wir suchen einen Trainer, der die Leidenschaft hat, junge Spieler besser zu machen, junge Spieler auszubilden.“

Und das liest sich quasi wie ein Teil aus dem Portofolie von Frank Fahrenhorst, der inzwischen seit 2010 bei den Königsblauen ist – zunächst als Routinier im U-23-Team, dann ab 2012 als Co-Trainer dieser Mannschaft von Bernhard Trares sowie danach wechselnd als verantwortlicher Mann für die Schalker U-16- und U-17-Kicker. Zum Saisonende läuft der Vertrag des 42-Jährigen aus, der zwei A-Länderspiele für Deutschland bestritten hat.

Luca Schuler und Calvin Brackmann kommen aus Köln

Apropos U23: Kurz vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga West am Samstag (14 Uhr) beim SV Lippstadt 08 melden die Königsblauen drei Neue für ihr Perspektivteam, das zuletzt geschrumpft ist: Für Björn Liebnau (Kreuzbandriss) und Eric Gueye (Schien- und Wadenbeinbruch) ist die Saison gelaufen, während die Profis Nabil Bentaleb (Newcastle United) und Jonas Carls (FC Viktoria Köln) bekanntlich ausgeliehen worden sind.

Neu im Team von Trainer Torsten Fröhling, das als Aufsteiger Rang elf einnimmt, sind Offensiv-Mann Luca Schuler (20) und Verteidiger Calvin Brackelmann (20) aus dem U-21-Team des 1. FC Köln, das ein Rivale des S04 in der Regionalliga ist, sowie Bastian Frölich, der bis vor kurzem für die inzwischen insolvente SG Wattenscheid 09 aufgelaufen ist. Dort ist der 19-jährige Abwehrmann, der beim VfB Stuttgart ausgebildet worden ist, in sechs Regionalliga-Partien zum Einsatz gekommen.