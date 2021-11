Saudi-Arabien führt Frauenfußball-Liga ein

Riad. "Ein wichtiger Moment". Saudi-Arabiens Fußballverband startet im erzkonservativen Land eine Frauenfußball-Liga. Start bereits Ende November.

Der saudische Fußballverband SAFF führt eine Frauen-Liga ein. Wie die SAFF am Samstag mitteilte, soll die erste Saison bereits am 22. November mit 16 Mannschaften starten. Die Gründung einer eigenen Meisterschaft ist Teil eines Konzepts, den Frauenfußball in Saudi-Arabien zu unterstützen. Sport treibende Frauen waren und sind in dem Königreich noch immer verpönt.

Die Einführung einer Frauen-Liga sei "ein wichtiger Moment" für den Verband, sagte SAFF-Präsident Yasser Almisehal. Die Teams werden in regionalen Ligen und in zwei Phasen aufeinander treffen. Die besten Mannschaften qualifizieren sich für die Anfang des nächsten Jahres terminierte Finalrunde.

Seit kurzem gibt es bereits eine Frauen-Nationalmannschaft sowie regionale Ligen, die auf neuner-Feldern spielen. Seit einigen Jahren ändert sich langsam die Situation der Frauen-Rechte in Saudi-Arabien.(sid)

