RWE-Trainer Dabrowski reagiert nach Blamage geschockt

Essen. Rot-Weiss Essen hat das Heimspiel gegen SC Verl mit 0:5 verloren. Das ist für Trainer Christoph Dabrowski "inakzeptabel".

Was für ein Kontrastprogramm an der Hafenstraße. Am vergangenen Sonntag schien der Jubel grenzenlos, der ein oder andere Fan von Rot-Weiss Essen wird nach dem 3:1 gegen Dynamo Dresden wohl schon auf die ersten drei Tabellenplätze geschielt zu haben.

Nicht mal eine Woche später wurde RWE mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedet. Mit 0:5 unterlagen die Bergeborbecker dem SC Verl und präsentierten sich dabei vor allem in der zweiten Halbzeit in einer erschreckenden Verfassung.

RWE-Trainer Dabrowski: "Da muss man erst einmal schlucken"

"Da muss man erst einmal schlucken", sagte der sichtlich mitgenommene Trainer Christoph Dabrowski nach Abpfiff bei Magenta Sport. In der ersten Halbzeit, die beim Stand von 0:1 aus Sicht der Essener zu Ende ging, hatte der Coach noch ein "ausgeglichenes Spiel" gesehen. "Wir hatten die Chance zur Führung."

Doch was im zweiten Durchgang passierte, dafür müsse man sich bei den Zuschauern entschuldigen, sagte Dabrowski. "Ich habe jetzt keine Erklärung dafür. Darüber müssen wir morgen in Ruhe sprechen. Fakt ist: So dürfen wir hier nicht auftreten."

