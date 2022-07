Rot-Weiss Essen leiht Moritz Römling vom VfL Bochum aus

Essen. Linksverteidiger Moritz Römling überzeugte die RWE-Verantwortlichen offenbar im Trainingslager und wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen.

Moritz Römling wird künftig für den Drittligisten Rot-Weiss Essen auflaufen. Das gab der Klub am Freitag bekannt: „Die Eindrücke aus der bisherigen Saisonvorbereitung haben uns Handlungsbedarf auf der Position des Linksverteidigers aufgezeigt. Mit Moritz Römling können wir einen talentierten, schnellen Spieler ausleihen, der zudem in der letzten Saison bereits Erfahrung in der 3. Liga sammeln konnte. Wir verfolgen Moritz‘ Entwicklung seit längerer Zeit und freuen uns, dass er unser Team im der kommenden Saison verstärkt“, sagte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak laut der vereinseigenen Webseite.

Der21-Jährige, der alle Jugendmannschaften Im Leistungszentrum des VfL Bochum durchlaufen hatte und zuletzt nach Wuppertal und nach München zu Türkgücü ausgeliehen war, wechselt zunächst auf Leihbasis für ein Jahr an die Hafenstraße. Zuvor hatte er seinen Vertrag in Bochum noch um ein Jahr bis 2024verlängert.

Video: RWE und MSV Duisburg vor dem Saisonstart Video: RWE und MSV Duisburg vor dem Saisonstart

„Moritz ist ein drahtiger und flinker Spieler mit gehörig Offensivdrang, der im vergangenen Jahr in der 3. Liga Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben ihn im Trainingslager sportlich und menschlich kennengelernt, dabei hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind davon überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird“, sagt RWE-Chef-Trainer Christoph Dabrowski. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport