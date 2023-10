Rot-Weiss Essen gegen Unterhaching heute live im Free-TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen spielt heute bei der SpVgg Unterhaching. So können Sie die Partie heute im TV, im Stream oder im Ticker verfolgen.

Bei Rot-Weiss Essen gibt es gerade gute Gründe für beste Stimmung. Am Wochenende gelang ein einigermaßen überraschender 3:1-Sieg beim Tabellenführer der dritten Liga, Dynamo Dresden. Durch den Erfolg kletterten die Essener auf den neunten Tabellenplatz - ein erfreuliches Ergebnis nach acht Spielen. Aktuell scheint auch Trainer Christoph Dabrowski, der immer Mal wieder in der Kritik steht, unumstritten. Das Wort des Trainers hat in der Mannschaft aktuell Gewicht, heißt es. Dabrowski scheint es gelungen, die Kritiker verstummen zu lassen.

Und jetzt? Jetzt geht es nach München, zur Spielvereinigung Unterhaching, die bei der U23 des BVB am Sonntag immerhin ein 2:2-Unentschieden holte. RWE-Trainer Dabrowski gab dann folgererichtig den Mahner: „Es wird entscheidend sein“, sagte Dabrowski, „dass wir am Mittwoch vom Kopf her da sind. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach und aggressiv sein. Am Mittwoch geht es um harte Arbeit und um Demut. Wir dürfen nicht auf einer Wolke schweben."

Unterhaching gegen Rot-Weiss Essen heute live: Das sind die wichtigsten Rahmendaten zur Live-Übertragung

Datum und Uhrzeit : 4. Oktober 2023. 19.00 Uhr

: 4. Oktober 2023. 19.00 Uhr Sender/Plattform: Magenta

Unterhaching gegen Rot-Weiss Essen im Live-Ticker

Heute Abend schon Pläne? Nicht am Fernseher, keine Zeit für Live-Bilder? Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet unser Live-Ticker zum Spiel der SpVgg Unterhaching gegen Rot-Weiss Essen. Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

So sieht das weitere Programm von Rot-Weiss Essen aus:

7. Oktober (Sa, 14 Uhr) Rot-Weiss Essen – SC Verl

13. Oktober (Fr, 19 Uhr) Dortmund II - Rot-Weiss Essen

22. Oktober (So, 16.30 Uhr) Rot-Weiss Essen - Jahn Regensburg

