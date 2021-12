RB Leipzig trennt sich von Trainer Jesse Marsch

Leipzig. Jesse Marsch ist nicht mehr Trainer des Bundesligisten RB Leipzig. Vorübergehend übernimmt der bisherige Assistent Achim Beierlorzer.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat auf den bislang enttäuschenden Saisonverlauf reagiert und Trainer Jesse Marsch entlassen. Das gab der Vizemeister am Sonntag, zwei Tage nach der bitteren 1:2 (1:1)-Pleite bei Union Berlin bekannt. Die dritte Bundesliga-Niederlage in Folge sowie das Verpassen der K.o.-Runde in der Champions League wurden dem US-Amerikaner zum Verhängnis.

Marsch (48) hatte in Berlin ebenso wie sein Co-Trainer Achim Beierlorzer wegen einer Corona-Quarantäne gefehlt. Verantwortlicher Coach war der zweite Assistent Marco Kurth gewesen.

#RBLeipzig & Chef-Coach Jesse #Marsch haben sich einvernehmlich verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.



Co-Trainer Achim #Beierlorzer betreut das Team gg. ManCity. Eine Nachfolgelösung für Marsch wird zeitnah präsentiert.



Das Amt hatte Marsch erst im vergangenen Sommer von Julian Nagelsmann (zu Bayern München) übernommen. Als ehemaliger Coach von Schwesterklub Red Bull Salzburg wollte er wieder etwas weg vom Ballbesitz hin zum RB-typischen Pressing-Fußballball. Doch auf dem Platz war ein klares Konzept nicht zu erkennen, gegen die enormen Leistungsschwankungen des stark besetzten Kaders fand Marsch auch keine Lösungen. (sid)

