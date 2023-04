Preußen Münster kehrt nach drei Jahren in die 3. Liga zurück

Münster. Preußen Münster hat den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Der 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II reichte dem Team von Sascha Hildmann.

Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster hat die Rückkehr in die 3. Liga geschafft. Die Westfalen, die im vergangenen Jahr noch hauchdünn an Rot-Weiss Essen gescheitert waren, sicherte sich am Samstag mit dem 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf II die Meisterschaft in der Regionalliga West und schaffte nach drei Jahren in der Viertklassigkeit die Rückkehr in die 3. Liga. Vor 12 754 Zuschauern im restlos ausverkauften Preußenstadion erzielten Simon Scherder (41. Minute) und Deniz Bindemann (66.).

Düren verzichtet auf weiteren Einspruch

Den Weg zum vorzeitigen Aufstieg hatte der 1. FC Düren freigemacht. Die Dürener haben auf einen erneuten Einspruch gegen die Spielwertung der Partie gegen Münster verzichtet, nachdem der Westdeutsche Fußballverband zuvor den Einspruch gegen die mit 2:0 für Münster gewertete Partie abgelehnt hatte und Münster somit die drei Punkte für sich verbuchen kann. Mit nun 76 Zählern haben die Westfalen drei Runden vor Saisonschluss 14 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach II. (dpa)

