Polizei führt Bodycams ein

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat im September 2019 die flächendeckende Einführung von Bodycams bekannt gegeben. Bis Ende 2020 will das Land rund 9.000 Kameras anschaffen. Um die Wirksamkeit von Bodycams zu untersuchen, hatte das NRW-Innenministerium im Vorfeld eine großangelegte Studie in Auftrag gegeben.

In sechs sogenannten Pilotwachen in NRW wurden von Januar 2017 bis Januar 2018 Bodycams im Streifendienst eingesetzt. Forscher der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV NRW) begleiteten den Einsatz unter der Leitung von Prof. Dr. Stefan Kersting.