Olympia 2032: Herber Dämpfer für Rhein-Ruhr-Initiative

Düsseldorf. Die Region Rhein-Ruhr will im Land um Zustimmung für die Ausrichtung der Spiele werben. Brisbane ist aber der bevorzugte IOC-Ausrichter.

Armin Laschet verbreitete noch am Dienstag Optimismus für Olympia 2032 an Rhein und Ruhr, am Freitag ist eine PK mit dem NRW-Ministerpräsidenten und Chefplaner Michael Mronz angesetzt - doch der australische Bundesstaat Queensland mit seiner Hauptstadt Brisbane liegt beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in der Gunst vorne. Die IOC-Exekutive nahm am Mittwoch den Vorschlag der Kommission für künftige Sommerspiele an und machte die Region Queensland damit frühzeitig zum Favoriten.

Dies ist ein herber Dämpfer für die Initiative aus der Rhein-Ruhr-Region. Durch die Entscheidung der IOC-Spitze werden nun vorerst ausschließlich Verhandlungen mit den Australiern geführt. Verlaufen diese gut, wird Brisbane der IOC-Vollversammlung als 2032-Ausrichter vorgeschlagen.

Rhein-Ruhr-Initiator von IOC-Schritt "überrascht"

Michael Mronz, Initiator der Rhein-Ruhr-Initiative, reagierte enttäuscht: "Wir nehmen den überraschenden Schritt des IOCs zur Kenntnis, kurzfristig mit den offiziellen Verhandlungen mit einem von mehreren potenziellen Bewerbern für die Vergabe der Spiele 2032 zu beginnen. Wie das IOC bekannt gegeben hat, ist die Entscheidung von heute auch auf die starke Unterstützung von Brisbane durch das australische Nationale Olympische Komitee zurückzuführen, die im Falle Deutschlands leider nicht gegeben gewesen sei." Das Angebot werde aber weiterhin als Privatinitiative aufrechterhalten.

Zuvor hatte bereits der Branchendienst insidethegames.biz berichtet, dass die IOC-Evaluierungskommission dem Exekutivkomitee Brisbane empfehlen werde. IOC-Präsident Thomas Bach sagte nach der Sitzung, dies sei keine Entscheidung "gegen irgenjemanden", sondern für die Auustralier.

Queensland: Rückendeckung und Bauten vorhanden

Brisbane sieht sich gerüstet für Olympische Sommerspiele, den dritten auf dem Kontinent nach 1956 (Melbourne) und 2000 (Sydney). Laut Anastasia Palaszczuk, der Premierministerin von Queensland, sind 85 Prozent der Infrastruktur bereits vorhanden. Die Rückendeckung für das Großprojekt ist offenbar groß. „Alle drei Regierungsebenen sind mit an Bord und arbeiten fieberhaft“, erklärte Brisbanes Bürgermeister Adrian Schrinner.

Erstmals können sich nicht nur Städte, sondern auch Regionen die Vergabe der Spiele sichern. John Coates, Vorsitzender des australischen Olympia-Komitees und enger Verbündeter des IOC-Präsidenten Thomas Bach, leitete 2019 eine Arbeitsgruppe, die eine Änderung des Bewerbungsverfahrens prüfte. Dabei wurde auch die Evaluierungskommission ins Leben gerufen. Diese habe laut insidethegames die Vorschläge mehrerer Städte und Regionen geprüft. Das Konzept von Queensland habe den besten Eindruck hinterlassen.

Befragung könnte mit Bundestagswahl gekoppelt werden

Die Initiative Rhein-Ruhr hat offiziell noch keine Bewerbung in den Ring geworfen. Die Bürgerbefragung zu einer möglichen Bewerbung soll eventuell mit der Bundestagswahl am 26. September gekoppelt werden. „Dies wäre ein möglicher Termin“, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Über den Termin für die Bürgerbefragung in Nordrhein-Westfalen wird am Freitag bei einem Treffen von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit den Oberbürgermeistern der betroffenen Städte sowie Michael Mronz, Initiator von Rhein Ruhr City 2032, in Düsseldorf beraten.

Der Landessportbund NRW sagte der Initiative volle Unterstützung zu: „Für Nordrhein-Westfalen wäre eine Gastgeber-Rolle beim wichtigsten Sportereignis der Welt in vielerlei Hinsicht eine großartige Chance, beispielsweise mit Blick auf die Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur oder den Status als Sportland Nummer eins. Deshalb wiederholt der organisierte Sport sein mehrfach geäußertes Angebot, auch bei den nächsten Schritten aktiv und konstruktiv mitzuarbeiten“, erklärte LSB-Präsident Stefan Klett.