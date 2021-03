IOC kauft Impfstoff für alle Athleten der Olympischen Spiele

Lausanne. Das Internationale Olympische Komitee spendiert Impfdosen für alle Olympiateilnehmer - und zusätzlich Impfungen für das Ausrichterland.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat angekündigt, für die Athletinnen und Athleten der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) und der Winterspiele 2022 in Peking Impfstoff in China zu kaufen. IOC-Präsident Thomas Bach erklärte, dass das Nationale Olympische Komitee Chinas bereit sei, dem IOC die Impfdosen zur Verfügung stellen.

„Wir sind sehr dankbar über das Angebot. Das entspricht dem olympischen Geist der Solidarität. In diesem Sonne wird das IOC die Kosten für die Impfdosen der Athleten bei den Olympischen Spiele und der Paralympics in Tokio und Peking übernehmen“, erklärte Bach auf der 137. Session des IOC. Angaben zu den Mengen oder Kosten machte er nicht.

Pro Athlet zwei weitere Impfdosen für die Bevölkerung

Darüber hinaus wird das IOC für jede Impfdose pro Athlet je zwei weitere Impfdosen finanzieren, die der Bevölkerung in dem jeweiligen Ausrichterland zur Verfügung gestellt werden sollen. „Diese Initiative ist ein weiterer Meilenstein für die Sicherheit der Olympischen und Paralympischen Spiele“, sagte Bach. Bisher seien laut Bach bereits „eine beträchtliche Anzahl“ von Olympia-Startern geimpft worden. (sid)