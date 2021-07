Olympia: Zverev jubelt - so lief der siebte Wettkampftag

Tokio/Essen. Die erste Olympia-Woche ist rum und auch am Freitag gab es Medaillen für Deutschland. Freuen darf sich auch Alexander Zverev.

Die Olympischen Spiele in Tokio laufen auf Hochtouren - und auch am siebten Wettkampftag stehen wieder einige Entscheidungen an. Sicher ist: in unserem Newsblog verpassen Sie nichts. In diesem Artikel informieren wir Sie fortlaufend über alle Entscheidungen und alles Wichtige zu den Spielen in Tokio.

Deutsche Mixed-Staffel verpasst bei Olympia-Premiere Finale

Bei der Olympia-Premiere der Mixed-Staffeln über 4 x 400 Meter in der Leichtathletik hat das deutsche Quartett nach einem kuriosen Hin und Her am Ende das Finale verpasst. Weil die Jury die Disqualifikationen der Dominikanischen Republik und der USA wieder zurücknahm, belegte die DSV-Staffel nur Rang neun.

Marvin Schlegel, Corinna Schwab (beide Chemnitz), Ruth Sophia Spelmeyer-Preuß (Oldenburg) und Manuel Sanders (Dortmund) kamen am Freitag als Dritte des zweiten Vorlaufs nach 3:12,94 Minuten ins Ziel. Die Zeit gilt als deutsche Bestleistung, einen offiziellen Rekord gibt es hier nicht. Die bisherige Bestzeit stand bei 3:16,85 Minuten von Yokahama 2019. Erster im Lauf mit der deutschen Staffel wurde Belgien (3:12,75) vor Irland (3:12,88).

Zweiter Vorrundensieg für Deutschlands Handballer

Deutschlands Handballer haben mit dem zweiten Vorrundensieg bei den Olympischen Spielen Kurs auf das Viertelfinale genommen. Die DHB-Auswahl besiegte am Freitag in Tokio den EM-Dritten Norwegen mit 28:23 (14:11) und kann mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien am Sonntag aus eigener Kraft den dritten Platz in der Gruppe A perfekt machen. Bei einem Remis wäre das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, in dem Uwe Gensheimer mit sechs Toren bester Werfer waren, mindestens Vierter und damit ebenfalls sicher weiter. Selbst eine knappe Niederlage könnte zum Einzug in die K.o.-Runde reichen, wenn Norwegen sein letztes Vorrundenspiel gegen den noch ungeschlagenen Rekord-Weltmeister Frankreich verliert.

USA im Fußball-Halbfinale gegen Kanada

Superstar Megan Rapinoe hat den amerikanischen Fußballerinnen beim Elfmeterschießen ins Halbfinale der Olympischen Spiele verholfen. Die 36-Jährige verwandelte am Freitag in Yokohama gegen Europameister Niederlande den entscheidenden Ball vom Punkt. Am Ende hieß es 4:2 im Elfmeterschießen. US-Torhüterin Alyssa Naeher hielt dabei Schüsse von Vivianne Miedema und Aniek Nouwen. Nach Verlängerung hatte es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden.

3:1 - Hockey-Herren gehen Australien aus dem Weg

Die deutschen Hockey-Herren sind beim olympischen Turnier in Tokio mit einem Erfolgserlebnis zum Abschluss der Vorrunde ins Viertelfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Kais al Saadi feierte am Freitagabend (Ortszeit) mit 3:1 (1:0) gegen die Niederlande den dritten Sieg im fünften Gruppenspiel und vermied ein frühes K.o.-Rundenduell mit den starken Australiern. Die Treffer für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds erzielten Niklas Wellen (10. Minute), Constantin Staib (41.) und Timm Herzbruch (54.).

Schwimmen: Lagen-Staffeln in Tokio ausgeschieden

Die deutschen Lagen-Staffeln haben zum Abschluss der Vorläufe in den olympischen Beckenrennen keine weiteren Finalplätze beisteuern können. Sowohl die Männer als auch die Frauen schieden über 4 x 100 Meter Lagen aus. Das Quartett aus Marek Ulrich, Lucas Matzerath, Marius Kusch und Damian Wierling schwamm am Freitag bei den Olympischen Spielen in Tokio in 3:34,08 Minuten auf Rang elf. Die beste Vorlaufzeit legte die Staffel aus Italien hin. Laura Riedemann, Anna Elendt, Lisa Höpink und Annika Bruhn beendeten den Wettkampf nach 4:00,16 Minuten ebenfalls als Elfte. Vorlaufbeste waren hier die Damen aus Kanada.

Tischtennis: Ovtcharov wehrt Matchbälle ab und gewinnt Olympia-Bronze

Foto: AFP

Dimitrij Ovtcharov hat zum zweiten Mal in seiner Karriere Olympia-Bronze im Tischtennis gewonnen. Der 32-Jährige bezwang den erst 19 Jahre alten Taiwanesen Lin Yun-Ju nach vier abgewehrten Matchbällen mit 4:3 (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7) und schaffte wie schon in London 2012 den Sprung auf das Treppchen.

Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist erst der zweite Nicht-Chinese mit zwei olympischen Einzelmedaillen. Vor ihm hatte dieses Kunststück nur Schwedens einstiges Tischtennis-Genie Jan-Ove Waldner (Gold 1992 und Silber 2000) geschafft.

Schwimmen: Wellbrock im Schongang ins 1500-m-Finale

Auch mit angezogener Handbremse hat Schwimmstar Florian Wellbrock bei seiner olympischen Gold-Mission souverän das Finale über 1500 m Freistil erreicht. Der Doppel-Weltmeister sparte im Vorlauf ein paar Kräfte und zog als Dritter in den Kampf um die Medaillen am Sonntagmorgen ein. Einen Tag nach seinem vierten Platz im 800-m-Rennen blieb der Magdeburger in 14:48,53 Minuten etwa zwölf Sekunden über seinem deutschen Rekord.

Äthiopier Barega holt Olympia-Gold über 10.000 Meter

Der Äthiopier Selemon Barega hat bei den Olympischen Spielen in Tokio über die 10.000 Meter Gold gewonnen. Der 21-Jährige verwies am Freitag in einem rasanten Finish das ugandische Duo Joshua Cheptegei und Jacob Kiplimo auf die Plätze zwei und drei. Barega triumphierte über die 25 Runden in 27:43,22 Minuten.

Tennis: Zverev schlägt Djokovic und steht sensationell im Finale

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen Tennis-Dominator Novak Djokovic gestürzt und Silber bereits sicher. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg siegte am Freitag im Halbfinale mit 1:6, 6:3, 6:1 gegen den Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien. Im Endspiel am Sonntag kämpft der 24-Jährige gegen Karen Chatschanow (ROC) um die erste Goldmedaille für den Deutschen Tennis Bund (DTB) im Herren-Einzel überhaupt. Vor 21 Jahren in Sydney hatte Tommy Haas Silber gewonnen.

Französischer Judo-Star Riner holt vierte Olympia-Medaille

Der französische Judoka Teddy Riner hat auch bei seiner vierten Olympia-Teilnahme eine Medaille gewonnen. Der 32-Jährige besiegte in einem der Bronze-Kämpfe der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm am Freitag den Japaner Hisayoshi Harasawa. Nach seinem Aus im Viertelfinale war der über zwei Meter große Schwergewichtler über die Hoffnungsrunde noch in eines der kleinen Finals eingezogen. 2008 in Peking hatte Riner ebenfalls Bronze gewonnen, bei den Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro jeweils Gold.

Hockey-Männer dank Schützenhilfe im Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Männer haben bei den Olympischen Spielen dank Schützenhilfe schon vor ihrem Vorrunden-Abschluss das Viertelfinale erreicht. Durch das 4:4 zwischen Südafrika und Kanada ist die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi unabhängig vom Ausgang der Partie gegen Vize-Weltmeister Niederlande am Freitagabend (Ortszeit) nicht mehr von den ersten vier Plätzen der Vorrundengruppe B zu verdrängen.

Olympia live: Slalomkanute Aigner holt Bronze

Slalomkanute Hannes Aigner hat sich im olympischen Finale in Tokio die Bronzemedaille gesichert. Der Dritte von London 2012 musste sich am Freitag im Einer-Kajak mit einem fehlerfreien Lauf nur dem neuen Olympiasieger Jiri Prskavec aus Tschechien und Jakub Grigar aus der Slowakei geschlagen geben.

Foto: AFP

Pistolenschützin Vennekamp Siebte - Olympia-Gold an Bazaraschkina

Pistolenschützin Doreen Vennekamp hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille klar verpasst. Die 26-Jährige aus Hüttengesäß belegte am Freitag beim Ausscheidungsschießen mit der Luftpistole aus 25 Metern den siebten Platz. Gold ging an die Russin Witalina Bazaraschkina vor Kim Minjung aus Südkorea und der Chinesin Xiao Jiaruixuan. Mitfavoritin Monika Karsch aus Regenburg war zuvor überraschend in der Qualifikation ausgeschieden.

Foto: dpa

Boxer Abduljabbar verpasst Halbfinale und Olympia-Medaille

Schwergewichtler Ammar Riad Abduljabbar hat beim olympischen Box-Turnier in Tokio den Einzug ins Halbfinale und damit eine Medaille verpasst. Der 25-Jährige (bis 91 kg/Hamburg) verlor am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen den topgesetzten Weltmeister Muslim Gadschimagomedow (ROC) mit 0:5 nach Punkten.

100 Meter: Ta Lou glänzt mit 10,78 im Vorlauf - Burghardt und Pinto im Halbfinale

Die weltbesten Sprinterinnen haben schon im olympischen 100-m-Vorlauf von Tokio mit absoluten Spitzenzeiten geglänzt, auch das deutsche Duo Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto zog souverän ins Halbfinale ein. Schnellste war am Freitagmittag die Ivorerin Marie-Josee Ta Lou, die bei leichtem Gegenwind in 10,78 Sekunden den Afrika-Rekord ihrer Landsfrau Murielle Ahoure einstellte.

Diskus: Daniel Jasinski zittert sich ins Olympia-Finale - auch Prüfer dabei

Die Diskuswerfer Daniel Jasinski und Clemens Prüfer haben sich ins Olympia-Finale von Tokio gezittert. Zufrieden mit seiner Qualifikation war aber vor allem der Bronze-Medaillengewinner von Rio de Janeiro 2016 nicht. „Es ist schon enttäuschend“, sagte Jasinski am Freitag. Mit seinem weitesten Wurf über 63,29 Meter landete der 31-Jährige aus Wattenscheid in Gruppe A zwar nur auf dem siebten Platz, zog anschließend aber dennoch ins Finale ein.

Foto: getty Images

Frühere EM-Zweite Lückenkemper nicht über 100 Meter am Start

Die frühere Europameisterschaftszweite Gina Lückenkemper ist bei den Olympischen Spielen in Tokio über 100 Meter nicht an den Start gegangen. Als Ersatz für die verletzten Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim) war die 24-jährige Berlinerin kurzfristig in das Olympia-Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes nachgerückt. DLV-Cheftrainerin Annett Stein hatte einen Doppelstart von Lückenkemper, die wegen einer Muskelverletzung die Tokio-Norm nicht schaffte, zuvor schon eher ausgeschlossen und einen Einsatz in der Sprint-Staffel avisiert.

4:1 gegen Südafrika: Hockey-Frauen bei Olympia weiter auf Erfolgskurs

Die deutschen Hockey-Frauen haben mit dem vierten Sieg im vierten Spiel ihre starke Verfassung beim olympischen Turnier in Tokio bestätigt. Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger ließ dem Tabellenschlusslicht Südafrika beim 4:1 (3:0) kaum eine Chance und sparte nebenbei ein paar Körner für das Gruppenfinale am Samstag gegen Weltmeister und Turnierfavorit Niederlande.

Corona-Zahlen bei Olympia steigen an - 27 Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen bei den Olympischen Spielen in Tokio steigen weiter an. Mit 27 positiven Fällen im Umfeld der Spiele wurde ein neuer Tages-Höchstwert registriert, nachdem es am Vortag 24 Neuinfektionen gegeben hatte. Das gaben die Organisatoren der Spiele am Freitag bekannt. So viele Fälle waren seit Beginn der Erfassung am 1. Juli zuvor noch nicht an einem Tag verzeichnet worden. Unter den Positivfällen sind auch wieder drei Athleten. Die Namen der Sportler werden von den Organisatoren nicht veröffentlicht.

Nächster Weltrekord! Schwimmerin Schoenemaker holt Gold über 200 Meter Brust

Die südafrikanische Brustschwimmerin Tatjana Schoenmaker hat bei den Olympischen Spielen in Weltrekordzeit Gold über 200 Meter gewonnen. Die 24-Jährige schlug am Freitag in Tokio nach 2:18,95 Minuten an und verbesserte die alte Bestmarke der Dänin Rikke Møller Pedersen aus dem Jahr 2013 damit um 16 Hundertstelsekunden.

Die wichtigsten Infos zu den Olympischen Spielen in Tokio

Hochsprung-Europameister Przybylko scheitert in der Qualifikation

Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) ist bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sang- und klanglos in der Qualifikation ausgeschieden. Der 29-Jährige kam am Freitagmorgen im Olympiastadion nicht über 2,21 m hinaus und blieb deutlich unter den für das Finale am Sonntag geforderten 2,30 m. Auch zu den zwölf Besten, die unabhängig von der Höhe die Entscheidung erreichen, gehörte er nicht.

Foto: getty Images

Enttäuschung für Deutschland-Achter: Nur Silber im Olympia-Finale

Der Deutschland-Achter hat das große Ziel bei den Olympischen Spielen verpasst und Silber in Tokio geholt. Das deutsche Paradeboot musste sich im Finale auf dem Sea Forest Waterway Neuseeland geschlagen geben, sicherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) damit zum Abschluss der Wettkämpfe aber die zweite Medaille in Japan. Bronze ging an Großbritannien.

Nach überraschendem Aus: Zeidler gewinnt B-Finale im Einer-Rudern

Einen Tag nach seinem überraschenden Aus im Halbfinale hat Einer-Ruderer Oliver Zeidler bei den Olympischen Spielen in Tokio das B-Finale gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Freitag souverän vor dem Italiener Gennaro di Mauro und dem Kanadier Trevor Jones durch. Damit beendete der als Gold-Kandidat in den Wettbewerb gegangene Ingolstädter die Sommerspiele auf Platz sieben.

