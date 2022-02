Olympia: Skispringer holen Bronze, Bobpilot Friedrich führt

Peking. Tag elf der Olympischen Winterspiele läuft. In Peking stehen insgesamt vier Entscheidungen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

2022 in Peking an

an Der Tag startet mit einer Enttäuschung. Laura Nolte aus Winterberg hat im Monobob eine Medaille verpasst

aus Winterberg hat im eine Medaille verpasst Kamila Walijewa darf trotz des dringenden Dopingverdachts um ihre zweite Goldmedaille in Peking laufen. Die Sportrichter des CAS entschieden zugunsten der 15-jährigen Russin

darf trotz des dringenden Dopingverdachts um ihre zweite Goldmedaille in Peking laufen. Die Sportrichter des CAS entschieden zugunsten der 15-jährigen Russin Die deutschen Skispringer holen zum Abschluss der Schanzen-Wettbewerbe Bronze mit der Mannschaft

holen zum Abschluss der Schanzen-Wettbewerbe Bronze mit der Mannschaft Bobpilot Francesco Friedrich ist zur Halbzeit des Zweierbob-Wettbewerbs auf Goldkurs.

In unserem täglichen Olympia-Newsblog informieren wir Sie fortlaufend über alles Wichtige zu den Spielen in Peking.

Bobpilot Friedrich nimmt Kurs auf drittes Olympia-Gold - Lochner Zweiter

Deutschlands Fahnenträger Francesco Friedrich hat Kurs auf sein drittes Olympia-Gold genommen. Der Rekordweltmeister liegt zur Halbzeit der olympischen Zweierbob-Rennen im Sliding Centre Yanqing in Führung und hat vor den abschließenden zwei Wertungsläufen am Dienstag 0,15 Sekunden Vorsprung vor Johannes Lochner. Dritter ist mit schon 0,94 Sekunden Abstand der Russe Rostislaw Gaitjukewitsch vor Christoph Hafer, der nur fünf Hundertstelsekunden hinter dem Bronze-Rang liegt.

Kombinierer Frenzel aus Quarantäne entlassen - Staffel-Teilnahme möglich

Kombinierer Eric Frenzel ist nach elf Tagen aus seiner Corona-Quarantäne entlassen worden. Das bestätigte der Deutsche Skiverband (DSV). Weil bei Frenzel drei Tests in Folge einen CT-Wert von über 35 ergaben, durfte der dreimalige Olympiasieger am Montagabend (Ortszeit) das Hotel verlassen, in dem er seit seiner Ankunft in Peking am 3. Februar saß.

Für einen Einsatz im Einzel von der Großschanze kommt die Entlassung noch zu früh, dort wird am Dienstag (ab 16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ZDF und Eurosport) Ersatzmann Manuel Faißt zum Einsatz kommen. Für die Staffel am Donnerstag könnte Frenzel aber ein Thema sein. Dort kann er als erster Kombinierer der Geschichte seine vierte olympische Goldmedaille holen.

DSV-Adler holen Olympia-Bronze im Teamspringen

Die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in China die Bronzemedaille geholt. Constantin Schmid, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger mussten sich am Montag in Zhangjiakou nach zwei Durchgängen nur dem neuen Olympiasieger Österreich und Slowenien geschlagen geben. Vor vier Jahren in Pyeongchang hatte es für das damalige deutsche Quartett Silber gegeben.

Nach Corona-Chaos: Ski-Freestylerin Weiß verpasst Sprung-Finale

Nach turbulenten Tagen und einer Test-Tortur ist Ski-Kunstspringerin Emma Weiß bei den Olympischen Winterspielen in China ausgeschieden. Die 22-Jährige wurde in der wetterbedingt von Sonntag auf Montag verlegten Qualifikation des Sprungwettbewerbs 20. und durfte somit nicht mehr als eine der zwölf besten Athletinnen im Finale um die Medaillen kämpfen.

Ausrufezeichen des Fahnenträgers: Bobpilot Friedrich führt nach Lauf eins

Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat gleich zum Auftakt des olympischen Zweier-Rennens ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Doppel-Olympiasieger von 2018 führt bei den Winterspielen in China nach dem ersten von vier Läufen bereits mit einem Vorsprung von 0,24 Sekunden vor Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart), den dritten Platz belegt der ROC-Athlet Rostislaw Gaitjukewitsch (+0,39 Sekunden). Friedrich stellte mit seinem Anschieber Thorsten Margis einen Start- (4,95) und Bahnrekord (59,02) auf. Nur ein minimaler Fehler unterlief dem Rekordweltmeister, der sich im Training noch nicht gut zurecht gefunden hatte.

Kombinierer Frenzel könnte Quarantäne bald verlassen - Ersatzmann überzeugt

Dem Nordischen Kombinierer Eric Frenzel fehlt nur noch ein negatives Corona-Testergebnis, um die Quarantäne bei den Olympischen Winterspielen in China zu verlassen. „Beim Eric, der heute noch in Quarantäne ist, ist die Hoffnung groß, dass es sich vielleicht heute noch im Laufe des Tages oder bis morgen so ergibt, dass er rauskommt und er dann eventuell für das Teamevent eine Option werden könnte“, sagte Teammanager Horst Hüttel am Montag in Zhangjiakou. Frenzel habe bisher zwei Corona-Testergebnisse mit einem CT-Wert über 35 erhalten. Ein weiterer fehle ihm noch. „Auf den warten wir, und da sind wir jetzt guter Dinge“, sagte Hüttel.

Für Terence Weber sind die Spiele derweil vorzeitig beendet, der 25-Jährige wird durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt. Weber verliert damit seine Athleten-Akkreditierung und kann weder im Einzel am Dienstag (16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ZDF und Eurosport) noch in der Staffel am Donnerstag zum Einsatz kommen. Sein Ersatzmann Faißt hat bei seinem ersten Training nach der Berufung ins Olympia-Team sofort geglänzt. Der 29-Jährige sprang am Montag in Zhangjiakou 136,5 Meter weit und gewann damit den zweiten Durchgang.

Dopingfall Walijewa: Wada kritisiert Cas und Rusada

Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat in der Affäre um die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa den Sportgerichtshof Cas und die russische Anti-Doping-Agentur Rusada harsch kritisiert. „Die Wada ist enttäuscht über die Entscheidung der Ad-hoc-Abteilung des Cas“, teilte die Organisation mit: „Das Cas-Panel scheint beschlossen zu haben, die Bestimmungen des Codes nicht anzuwenden, die keine spezifischen Ausnahmen in Bezug auf obligatorische vorläufige Suspendierungen für “geschützte Personen', einschließlich Minderjähriger, zulassen."

Ski-Freestyle: Weiß verpasst Aerials-Finale

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat bei ihrem Olympia-Debüt in Peking die Endrunde im Aerials-Wettbewerb verpasst. Die 22-Jährige kam am Montag in der Qualifikation im Genting Snow Park von Zhangjiakou nur auf 75,98 Punkte und verfehlte damit die Teilnahme an der ersten Finalrunde der besten Zwölf. Die beste Punktzahl gelang Weltmeisterin Laura Peel aus Australien (104,54).

Weiß war bei der Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden, seit einer ersten Infektion im November schwankte ihr CT-Wert ständig. Die vergangenen Tage verbrachte sie vom deutschen Team getrennt, durfte dank negativer Tests aber zum Training ihr Zimmer verlassen.

Nur Blech im Goldkanal für Nolte

Laura Nolte (Winterberg) hat bei der Olympia-Premiere im Monobob eine Medaille knapp verpasst. Die WM-Dritte rutschte bei den Winterspielen in China am Entscheidungstag vom Bronzerang noch auf den vierten Platz ab. Europameisterin Mariama Jamanka (Oberhof) belegte beim souveränen Sieg der US-Amerikanerin Kaillie Humphries (USA) den enttäuschenden 13. Rang.

„Ich bin einfach traurig. Ich konnte nicht das zeigen, was ich kann. Zwei gute Läufe reichen bei Olympia einfach nicht“, sagte Nolte. Damit endete ein Wettkampf im Yanqing Sliding Center erstmals komplett ohne deutsche Medaille.

Trotz Dopingfall: Walijewa darf im Olympia-Einzel starten

Die russische Gold-Favoritin Kamila Walijewa darf trotz eines früheren Dopingvergehens im Eiskunstlauf-Einzel bei den Winterspielen in Peking starten. Im Eilverfahren lehnte der Internationale Sportgerichtshof Cas am Montag die Einsprüche gegen die Aufhebung einer vorläufigen Sperre der 15-Jährigen ab.

Ski-Freestyle: Gu im Slopestyle-Finale, Eichinger raus

Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat vier Tage nach ihrem Olympiasieg im Big-Air-Wettbewerb auch das Finale im Slopestyle erreicht. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, landete in der Qualifikation am Montag im Genting Snow Park von Zhangjiakou mit 78,38 Punkten auf Rang drei.

Die einzige deutsche Starterin Alia Delia Eichinger (St. Oswald/50,68) stürzte im ersten Lauf, konnte sich anschließend steigern und schied als 17. wie schon im Big-Air-Wettbewerb aus. Überschattet wurde der Wettbewerb vom schweren Sturz der US-Amerikanerin Marin Hamill, die im zweiten Lauf ihren Zielsprung nicht landen konnte.

Eishockey: Kanadierinnen stürmen ins Olympia-Finale

Die Rekord-Olympiasiegerinnen aus Kanada sind mit dem nächsten zweistelligen Sieg ins Eishockey-Finale von Peking gestürmt. Der Topfavorit, der nach vier Triumphen in Folge vor vier Jahren den USA Gold überlassen musste, fegte die Schweiz mit 10:3 (5:1, 3:2, 2:0) vom Eis und knackte im sechsten Turnierspiel zum vierten Mal die Marke von zehn Toren.

Kombination: Olympia für Weber beendet - Faißt startet

Für den mit Corona infizierten Kombinierer Terence Weber sind die Olympischen Spiele in Peking vorzeitig beendet. Der 25-Jährige wird im offiziellen Training am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt. Weber verliert damit seine Akkreditierung und kann weder im Einzel am Dienstag (16.00 Uhr OZ/9.00 MEZ/ZDF und Eurosport) noch in der Staffel am Donnerstag zum Einsatz kommen.

Snowboard: Morgan fliegt ins Big-Air-Finale

Snowboarderin Annika Morgan (Garmisch-Partenkirchen) hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking auch im Big-Air-Wettbewerb das Finale erreicht. Zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag landete sie am Montag in der Qualifikation in Shougang trotz eines Patzers beim ersten Sprung mit 132,25 Punkten auf Rang acht. Bereits im Slopestyle hatte sich Morgan für das Finale qualifiziert und war dort Achte geworden.

Gold-Tanz von Papadakis und Cizeron

Die Eistänzer Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron aus Frankreich sind mit dem Olympiasieg von Peking am Ziel ihrer Träume angekommen. Mit 226,98 Punkten verwiesen die viermaligen Weltmeister in der Kür am Montag die russischen Europameister Wiktoria Sinizina/Nikita Kazalapow (220,51) auf den Silberrang. Dritte wurden die US-Amerikaner Madison Hubbell/Zachary Donohue mit 218,02 Punkten.

Pech hatten Katharina Müller und Tim Dieck (Berlin/Dortmund) bei ihrem Olympia-Debüt. Die zweimaligen deutschen Meister mussten bei den Rhythmischen Tänzen am Samstag mit der undankbaren Startnummer eins auf das Eis und verfehlten mit dem 21. Platz den Einzug in die Kür der 20 besten Paare.

