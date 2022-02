Olympia: Entscheidungen und deutsche Gold-Hoffnungen am Dienstag

Essen. Bis zum 20. Februar laufen die Olympischen Winterspiele in China. Am Dienstag hofft Deutschland vor allem auf Edelmetall im Bob.

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) hat es am Samstag die nächste Goldmedaille für Deutschland geben. Hannah Neise hat die deutsche Siegesserie im Eiskanal von Yanqing fortgesetzt und sich zur ersten deutschen Skeleton-Olympiasiegerin gekrönt. Am Sonntag gingen die deutschen Sportler und Sportlerinnen dagegen leer aus. Die Skispringer sicherten am Montag noch eine Medaille im Teamspringen.

Hannah Neise wurde am Samstag bei den Winterspielen in China als erste deutsche Skeleton-Pilotin Olympiasiegerin Foto: Getty

Olympische Winterspiele 2022: Diese Entscheidungen stehen heute an

Die deutsche Olympia-Mannschaft rechnet sich bei den Winterspielen in China auch am Dienstag bei einigen der neun Entscheidungen etwas aus. Am besten sieht es im Zweierbob aus, dort führt zur Halbzeit Francesco Friedrich vor Johannes Lochner. Der entscheidende vierte Lauf beginnt um 14.50 Uhr deutscher Zeit.

Zuvor zählen die deutschen Nordischen Kombinierer im zweiten Einzel zu den Medaillenanwärtern. Nach einem Sprung von der Großschanze folgt der Skilanglauf über zehn Kilometer (11.30 Uhr). Die deutschen Biathlon-Männer wollen in der Staffel (7.30 Uhr) ihr erstes Edelmetall dieser Spiele. Skirennfahrerin Kira Weidle möchte bei der Damen-Abfahrt (4 Uhr) in die Medaillenvergabe eingreifen. Das Eishockey-Team strebt mit einem Sieg im Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (5.10 Uhr) den Einzug in das Viertelfinale an.

Olympia 2022: Deutsche Gold-Hoffnungen am Sonntag

Olympiasieger gekürt werden außerdem bei den Teamverfolgungen im Eisschnelllauf, den Big-Air-Finals der Snowboarder und beim Ski Freestyle im Damen-Finale der Disziplin Slopestyle. Im Eiskunstlauf beginnt der Damen-Wettbewerb, in dem die russische Favoritin Kamila Walijewa trotz ihres positiven Dopingtests starten darf (11 Uhr).

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2022

Montag, 14.02.2022 - 5 Entscheidungen:

Bobsport Frauen, Monobob, Finale

Bobsport Männer, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Frauen, Halbfinale

Eiskunstlauf, Eistanz Kür

Freestyle-Skiing Frauen, Aerials, Finale

Fresstyle-Skiing Männer, Slopestyle, Vorrunde

Skispringen Männer-Team, Großschanze, Finale

Snowboard Frauen, Big Air, Vorrunde

Snowboard Männer, Big Air, Vorrunde

Dienstag, 15.02.2022 - 9 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Abfahrt

Biathlon Männer, 4x7,5km Staffel

Bobsport Männer, Zweisitzer, Finale

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Playoffs

Eiskunstlauf Frauen, Kurzprogramm

Eisschnelllauf Frauen-Team, Verfolgung, Finals

Eisschnelllauf Männer-Team, Verfolgung, Finals

Freestyle-Skiing Männer, Slopestyle, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Vorrunde

Nordische Kombination Einzel, Großschanze

Snowboard Frauen, Big Air, Finale

Snowboard Männer, Big Air, Finale

Mittwoch, 16.02.2022 - 8 Entscheidungen:

Ski Alpin Männer, Slalom

Biathlon Frauen, 4x6km Staffel

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde

Eishockey Männer, Viertelfinale

Eishockey Frauen, Spiel um Platz 3

Freestyle-Skiing Männer, Aerials, Finale

Shorttrack Frauen, 1500m, Finale

Shorttrack Männer, Verfolgung 5000m, Finale

Skilanglauf Frauen-Team, Sprint, Finale

Skilanglauf Männer-Team, Sprint, Finale

Donnerstag, 17.02.2022 - 6 Entscheidungen:

Ski Alpin Frauen, Kombination Slalom

Curling Frauen, Vorrunde

Curling Männer, Vorrunde + Halbfinale

Eishockey Frauen, Finale

Eiskunstlauf Frauen, Kür

Eisschnelllauf Frauen, 1000m, Finale

Freestyle-Skiing, Halfpipe, Vorrunde

Freestyle-Skiing Frauen, Cross, Finale

Nordische Kombination Team, Finale

Freitag, 18.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Biathlon Männer, 15km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Vorrunde

Curling Männer, Spiel um Platz 3

Curling Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer, Halbfinale

Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

Eisschnelllauf Männer, 1000m

Freestlye-Skiing Frauen, Halfpipe, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Cross, Finale

Samstag, 19.02.2022 - 12 Entscheidungen:

Ski Alpin, Team, großes und kleines Finale

Biathlon Frauen, 12,5km Massenstart

Bobsport Frauen, Zweisitzer, Finale

Bobsport Männer, Viersitzer, Vorrunde

Curling Frauen, Spiel um Platz 3

Curling Männer, Finale

Eishockey Männer, Spiel um Platz 3

Eiskunstlauf, Paar, Kür

Eisschnelllauf Frauen, Massenstart, Finale

Eisschnelllauf Männer, Massenstart, Finale

Freestyle-Skiing Männer, Halfpipe, Finale

Skilanglauf Männer, 50km Massenstart

Sonntag, 20.02.2022 - 4 Entscheidungen:

Bobsport Männer, Viersitzer, Finale

Curling Frauen, Finale

Eishockey Männer, Finale

Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

Skilanglauf Frauen, 30km Massenstart

Abschlussfeier

