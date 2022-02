Olympia 2022: Winterspiele heute live im TV und Stream - Skispringen Team-Wettbewerb

Peking. Seit einer Woche laufen die Olympischen Winterspiele in Peking. Wir erklären, wo Sie die Spiele live im TV und Stream verfolgen können.

Bis zum 20. Februar kämpfen die Athletinnen und Athleten in China um Olympische Goldmedaillen. Bei den Winterspielen gab es aus deutscher Sicht bereits Erfolge: Nach den Siegen von Rodler Johannes Ludwig und Biathletin Denise Herrmann ließ Natalie Geisenberger im Eiskanal eine weitere Goldmedaille folgen. Anschließend legten der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger, die Doppelsitzer und die Teamstaffel im Rodeln nach. Am Freitag siegte Christopher Grotheer am Freitag im Skeleton vor Axel Jungk und fuhr bereits das siebte Gold für das deutsche Olympia-Team ein. Ihm folgte am Samstag in Hannah Neise das weibliche Pendant.

Hannah Neise wurde am Samstag bei den Winterspielen in China als erste deutsche Skeleton-Pilotin Olympiasiegerin. Foto: afp

Olympia 2022 heute live im TV: Gold-Chancen für Deutschland

Nach 65 von 109 Wettbewerben liegt Deutschland in der Nationenwertung mit acht Gold-Medaillen, fünf Silber-Medaillen und einer Bronze-Medaille an zweiter Stelle. Besser ist lediglich Norwegen, das bislang bereits neun Gold-Medaillen gesammelt hat.

Am Sonntag kam für Deutschland kein weiteres Edelmetall dazu. Medaillen könnte es dagegen wieder am Montag geben. Zwar finden lediglich vier Entscheidungen statt, doch im Monobob und im Team-Wettbewerb der Skispringer von der Großchance hat Deutschland durchaus Chancen auf eine Medaille. Zudem wird Edelmetall im Eiskunstlauf und im Freestyle beim Aerials-Wettbewerb der Frauen vergeben.

Im Team-Wettbewerb kommt es auch wieder auf Karl Geiger an, der am Samstag die Bronze-Medaille holte. Foto: dpa

Wintersport-Fans können an den verbleibenden Wettkampftagen bis zum 20. Februar voll und ganz auf ihre Kosten kommen. In insgesamt sieben Sportarten und 15 Disziplinen werden 109 Mal die Medaillen Gold, Silber und Bronze vergeben. Drei Sender bieten den deutschen Sportfans während der Olympischen Spiele in Peking eine Riesenauswahl, die keine Wünsche offen lassen dürfte. Insgesamt mehr als 1700 Stunden Live-Programm gibt es in den klassischen Fernsehprogrammen und im Internet bei ARD, ZDF und Eurosport.

Gold bei Olympia 2022 in Peking: Biathletin Denise Herrmann überragte am Montag. Foto: dpa

Olympia 2022 heute live im TV und Stream: Diese Sender übertragen

Sowohl die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF sowie der Sportsender Eurosport übertragen Wettkämpfe und Entscheidungen. Die Liveübertragungen beginnen in der Regel um 2 Uhr morgens deutscher Zeit und dauern bis etwa 17 Uhr nachmittags. Am Montag werden die Wettkämpfe in der ARD übertragen.

ARD, ZDF und Eurosport übertragen die Olympischen Spiele

Die Zeitverschiebung beträgt +7 Stunden

Welcher TV-Sender überträgt Olympia 2022 an welchem Tag live? Und wo gibt es heute im Live-Stream die Wettkämpfe zu sehen? In diesem Artikel liefern wir Ihnen einen Überblick.

Olympia 2022 heute live im TV: ZDF überträgt

Vorweg: Der Sender Eurosport überträgt an allen Tagen durchgehend von den Olympischen Winterspielen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte hingegen auf und berichten bis zu 16 Stunden pro Tag. Wir liefern einen Überblick darüber, wann welcher Sender live aus Peking überträgt.

Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender wechseln sich während der zwei Wochen ab und zeigen jeweils rund 120 Stunden im Fernsehen. Beginn ist meistens zwischen zwei und drei Uhr, gesendet wird in der Regel bis 17.00 Uhr. Zusammenfassungen gibt es am Abend nicht in eigenen Sendungen, sondern in den Nachrichtenformaten.

Montag, 14. Februar 2022: ARD

Dienstag, 15. Februar 2022: ZDF

Mittwoch, 16. Februar 2022: ARD

Donnerstag, 17. Februar 2022: ARD

Freitag, 18. Februar 2022: ZDF

Samstag, 19. Februar 2022: ZDF

Sonntag, 20. Februar 2022: ARD

Olympia 2022 heute im Live-Stream sehen: So geht's

Zusätzlich zu ihren Liveübertragungen bieten ARD und ZDF täglich bis zu sechs parallele kostenlose Livestream-Kanäle für die Übertragung auf mobilen Geräten an. Die Live-Streams der ARD sind in der ARD-Mediathek und bei sportschau.de zu finden. Das ZDF bietet die Streams in der Mediathek sowie unter sportstudio.de an.

Bei Eurosport können Sie die Olympischen Winterspiele über den Eurosport Player im Live-Stream verfolgen. Dieser ist jedoch kostenpflichtig und kostet 6,99 monatlich.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Eurosport als Channel über Amazon Prime dazuzubuchen. Die ersten 30 Tage sind gratis. Danach fallen 5,99 monatlich an. Auch im kostenlosen Bereich des Streamingdienstes Joyn+ sind einige Wettkämpfe zu sehen. Auch Kunden des Anbieters Dazn können den Live-Stream von Eurosport1 und Eurosport2 verfolgen.

Olympia 2022 in Peking: Wer sind die Moderatoren im TV?

Wegen der Corona-Lage und den damit verbundenen Einschränkungen sind nur wenige Reporter der öffentlich-rechtlichen Sender in Peking vor Ort. ARD und ZDF berichten aus dem Nationalen Sendezentrum auf dem Mainzer Lerchenberg.

Für die ARD bei Olympia 2022 in Peking im Einsatz: Moderatorin Jessy Wellmer. Foto: dpa

Das ist das Team der ARD:

Zum ersten Mal berichtet für die ARD ein rein weibliches Duo: Jessy Wellmer (42) und Julia Scharf (40). Einer der wenigen Reporter vor Ort ist Michael Antwerpes. von den Reportern Lea Wagner, Stephanie Müller-Spirra, Markus Othmer und Claus Lufen.

Das sind die Kommentatoren der ARD:

Tom Bartels (Skispringen)

Bernd Schmelzer (Ski alpin)

Wilfried Hark (Biathlon)

Christian Dexne (Biathlon)

Jens-Jörg Rieck (Langlauf, Schlussfeier)

Tobias Barnerssoi (Ski Cross)

Peter Grube (Rodeln)

Eik Galley (Bob, Skeleton)

Torsten Püschel (Nordische Kombination)

Jan Wiecken (Snowboard, Big Air, Halfpipe)

Thorsten Iffland (Snowboardcross, Moguls)

Daniel Weiss (Eiskunstlauf)

Thomas Braml (Curling)

Tom Scheunemann (Eishockey)

Bodo Boeck (Short Track, Eishockey)

Ralf Scholt (Eisschnelllauf)

Das ist das Team des ZDF

Für das ZDF berichten die Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein (56) und Rudi Cerne (63) aus dem Olympia-Studio in Mainz. Vor Ort im Einsatz sind Lena Kesting (Ski alpin), Norbert König (Skispringen), Alexander Ruda (Biathlon) und Sven Voss (Studio Peking).

Das sind die Kommentatoren des ZDF

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger (Biathlon)

Martin Wolff (Bob Frauen)

Michael Kreutz (Bob Männer)

Heiko Klasen, Alexander von der Groeben, Martin Wolff (Curling)

Norbert Galeske, Konstantin Klostermann, Marc Windgassen (Eishockey)

Petra Bindl (Eiskunstlauf)

Hermann Valkyser (Eisschnelllauf)

Marc Windgassen (Ski Freestyle)

Peter Leissl (Langlauf)

Volker Grube (Nordische Kombination)

Norbert Galeske (Rodeln)

Michael Kreutz, Alexander von der Groeben (Shorttrack)

Martin Wolff (Skeleton)

Eike Papsdorf (Skispringen Frauen)

Stefan Bier (Skispringen Männer)

Aris Donzelli (Ski alpin Frauen)

Michael Pfeffer (Ski alpin Männer)

Julius Hilfenhaus (Snowboard)

Die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt ist als Olympia-Expertin im TV-Einsatz. Foto: dpa

Olympia 2022 live im TV: Das sind die Experten

Auf ehemalige Sportler und Trainer als Experten setzen alle Sender. Für das ZDF arbeiten Marco Büchel (Ski alpin), Toni Innauer (Skispringen), Laura Dahlmeier, Sven Fischer (Biathlon) und Benedikt Mayr (Freestyle). Bei der ARD sind Arnd Peiffer (Biathlon), Sven Hannawald (Skispringen) und Felix Neureuther (Ski alpin) sowie als Gast Katarina Witt (Eiskunstlaufen) im Einsatz. Mehr als 20 Ex-Sportler setzt Eurosport ein, darunter Michael Rösch (Biathlon) und Christian Ehrhoff (Eishockey).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport