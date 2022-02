Olympia 2022: Goldmedaille für Wendl/Arlt im Rodeln

Peking Am fünften Entscheidungstag der Olympischen Winterspiele standen insgesamt sechs Entscheidungen an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Am Mittwoch steht der fünfte Entscheidungs-Tag bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking an

Lena Dürr verpasst im Slalom hauchdünn eine Medaille. Sie hatte nach dem ersten Durchgang geführt.

Snowboard-Superstar Shaun White hat das Finale erreicht. Es sind seine letzten Olympischen Spiele.

In unserem täglichen Olympia-Newsblog informieren wir Sie fortlaufend über alles Wichtige zu den Spielen in Peking.

Drittes Olympia-Gold in Folge für Wendl/Arlt

Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt haben zum dritten Mal in Folge Gold im olympischen Rodel-Rennen gewonnen. Das Duo aus Bayern setzte sich am Mittwoch knapp vor seinen Dauerrivalen Toni Eggert/Sascha Benecken durch. Nach zwei Läufen betrug der Abstand 99 Tausendstelsekunden, die Weltmeister aus Thüringen holten damit erstmals Olympia-Silber. Bronze ging an die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller.

Wendl/Arlt hatten 2014 und 2018 neben den Siegen im Doppel-Wettbewerb auch jeweils Gold mit der Teamstaffel geholt, am Donnerstag bietet sich damit im Mannschaftsrennen von Peking die Chance auf den schon sechsten Olympiasieg. Diese deutsche Bestmarke bei Winterspielen peilt dann auch Natalie Geisenberger an.

Nordische Kombination: Geiger triumphiert im Spurt

Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger hat bei den Olympischen Winterspielen von Peking überraschend die Goldmedaille im Einzelwettbewerb von der Normalschanze gewonnen. Der Oberstdorfer, der die vergangenen Tage in der Corona-Isolation verbracht hatte, setzte sich nach einem Sprung und einem Langlauf über 10 Kilometer vor dem Norweger Jörgen Graabak und Lukas Greiderer aus Österreich durch. Johannes Rydzek (Oberstdorf), der bis zum letzten Anstieg führte, kam auf Platz fünf.

Für das deutsche Team war es das vierte Gold in Peking. Geiger setzte eine deutsche Gold-Serie fort: 2018 in Pyeongchang hatten die Kombinierer von Bundestrainer Hermann Weinbuch alle drei Wettkämpfe gewonnen.

Foto: dpa

Fluch gebrochen: Jacobellis gewinnt Gold im Snowboardcross

Lindsey Jacobellis (36) gewann das Finale vor Chloe Trespeuch (Frankreich) und Meryeta Odine (Kanada). Vor 16 Jahren hatte sie in Turin Gold noch dramatisch verpasst. Deutlich in Führung liegend versuchte sie damals einen Trick, stürzte und musste sich mit Silber begnügen.

Zudem ist Jacobellis die einzige Athletin, die seit der olympischen Premiere der Disziplin 2006 an allen Winterspielen teilnahm. In Pyeongchang war sie noch Vierte geworden.

Rätsel um Ehrung für russisches Eiskunstlauf-Team

Das russische Eiskunstlauf-Team muss bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf seine Goldmedaillen warten. Die für Dienstagabend (Ortszeit) geplante Siegerehrung für den Teamwettbewerb wurde wegen einer „offenen Rechtsfrage“ verschoben. Das bestätigte das Internationale Olympische Komitee.

IOC-Sprecher Mark Adams ging am Mittwoch wegen möglicher „rechtlicher Folgen“ nicht auf Details ein. Man hoffe jedoch, im Laufe des Tages weitere Einzelheiten bekannt geben zu können. Das favorisierte russische Team hatte sich am Montag im Mannschafts-Wettbewerb deutlich vor den USA und Japan durchgesetzt.

Snowboardcross: Fischer schon im Achtelfinale raus

Snowboardcrosserin Jana Fischer ist bei den Olympischen Spielen in Peking schon im Achtelfinale ausgeschieden. Die Juniorenweltmeisterin von 2019 war in ihrem K.o.-Lauf im Genting Snow Park von Zhangjiakou nach einem Fahrfehler beim Start chancenlos und fuhr als Vierte abgeschlagen ins Ziel. Nur die beiden Besten jedes Laufs erreichen das Viertelfinale.

Foto: dpa

Snowboard-Superstar Shaun White steht im Finale

Snowboard-Superstar Shaun White darf bei den Olympischen Spielen in Peking weiter von der Krönung seiner Karriere träumen. Der 35 Jahre alte US-Amerikaner, der seine Laufbahn nach den Winterspielen beenden wird, zog souverän ins Halfpipe-Finale ein. Am Freitag (10.25 Uhr OZ/3.25 MEZ) visiert White seine vierte Goldmedaille an.

„Es wird mein letzter Tanz“, sagte White, der mit einem Sieg am Freitag Geschichte schreiben kann: Viermal Einzelgold bei vier Winterspielen hat bislang noch kein Athlet gewonnen. „Ich bin stolz auf mein Vermächtnis“, sagte White: „Ich war sehr nervös, das Finale will ich jetzt einfach nur genießen.“

White belegte in der Qualifikation im Genting Snow Park in Zhangjiakou mit 86,25 Punkten den vierten Platz. Nur die besten zwölf Athleten kamen weiter. Mit im Finale dabei ist auch Andre Höflich. Der 24-Jährige aus Kempten erhielt für seinen besten Lauf 75,00 Punkte und landete damit auf Rang zehn.

Foto: AFP

Slalom: Lena Dürr fällt vom ersten auf den vierten Platz zurück

Die deutsche Skirennfahrerin Lena Dürr hat trotz ihrer Führung nach dem ersten Lauf bei den Olympischen Winterspielen von Peking eine Medaille im Slalom knapp verpasst. Die 30-Jährige rutschte am Mittwoch nach dem zweiten Lauf noch auf Platz vier zurück. Sie hatte am Ende nur 0,07 Sekunden Rückstand auf die Bronze-Gewinnerin Wendy Holdener aus der Schweiz. Gold ging an die Slowakin Petra Vlhova. Silber gewann Katharina Liensberger aus Österreich. US-Superstar Mikaela Shiffrin erlebte das nächste Debakel und schied nach ihrem frühen Aus im Riesenslalom auch im ersten Lauf des Slaloms aus.

Foto: getty

Norweger Ruud erster Olympiasieger im Big Air

Der Norweger Birk Ruud ist erster Olympiasieger in der Ski Freestyle-Disziplin Big Air. Für seine beiden besten von insgesamt drei Sprüngen bekam der 21-Jährige am Mittwoch bei den Winterspielen in Peking von den Wertungsrichtern die Gesamtpunktzahl 187,75. Bereits vor seinem letzten Versuch stand der Vielstarter als Sieger fest, absolvierte seinen dritten Sprung mit der Landesfahne in der Hand und hängte sie sich anschließend im Auslauf um die Schultern.

Zweiter wurde der Amerikaner Colby Stevenson, der nach einem verpatzten ersten Sprung im dritten Durchgang 91,00 Punkte erhielt und sich mit 183,00 Zählern auf den Silberrang schob. Die Bronzemedaille gewann mit 181,00 Punkten der Schwede Henrik Harlaut, der mit 30 Jahren der älteste Teilnehmer im Feld war.

Foto: dpa

Snowboarderin Ettel erreicht Halfpipe-Finale

Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel hat das olympische Finale in der Disziplin Halfpipe erreicht. Der 20-Jährigen aus Pullach im Isartal reichte in der Qualifikation am Mittwoch ein elfter Platz für die Endrunde am Donnerstag (2.30 Uhr MEZ). „Ein Traum ist wahr geworden. Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte die Freestylerin über „den größten Erfolg“ in ihrer Karriere.

Foto: getty

Dürr mit Goldchancen im Slalom - Nächster Schock für Shiffrin

Ski-Rennläuferin Lena Dürr (Germering) greift beim Olympia-Slalom der Winterspiele in Peking nach Gold. Die 30-Jährige geht nach einem starken ersten Lauf (52,17 Sekunden) als Führende in den zweiten Durchgang. „Es war ein Traum zu fahren, einfach ein Genuss. Ich versuche, nicht so viel nachzudenken und das Gefühl für den zweiten Durchgang zu behalten“, sagte Dürr.

Die Chancen auf eine Medaille stehen gut, auch weil für eine ihrer großen Rivalinnen der Wettkampf bereits beendet ist: Superstar Mikaela Shiffrin (USA) erlebte den nächsten Schock. Die Dominatorin der alpinen Szene leistete sich auf dem technischen Kurs in Yanqing einen Fehler am vierten Tor und schied wie zuvor im Riesenslalom aus.

(dpa/sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport