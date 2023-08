Nur 1:1: Borussia Dortmund stolpert im Derby beim VfL Bochum

Bochum. Borussia Dortmund hat das erste Auswärtsspiel der Saison nicht gewinnen können. Beim VfL Bochum reichte es im Derby am Samstag nur zu einem 1:1.

Thomas Letsch erlebte eine stimmungsvolle Atmosphäre an seinem Ehrentag. Der Trainer des VfL Bochum feierte seinen 55. Geburtstag, als seine Mannschaft auf dem Rasen des ausverkauften Ruhrstadions gegen Borussia Dortmund spielte. Die Bochumer, als klare Außenseiter in dieses Nachbarschaftsduell gegangen, hätten ihren Trainer fast sogar mit einem Sieg beschenkt. Weil BVB-Profi Donyell Malen in der 56. Minute aber die VfL-Führung durch Kevin Stöger (23.) ausglich, endete ein unterhaltsames Revierderby vor 26.000 Zuschauern am Samstag mit 1:1 (1:0). Ein Remis, das für den VfL ein besonderer Achtungserfolg ist.

Letsch hatte eine Woche nach dem 0:5-Debakel beim VfB Stuttgart nur eine Änderung in seiner Startelf vorgenommen: Matus Bero, der beim Auftakt verletzt gefehlt hatte, gab sein Bundesliga-Debüt, dafür saß Christopher Antwi-Adjei zunächst auf der Bank. Beim BVB spielte Neuzugang Felix Nmecha statt Marco Reus von Beginn an.

Brandt vergibt die erste Chance des Spiels für den BVB

Das Spiel startete schwungvoll, die ersten Chancen verzeichnete der BVB. Nmecha legt in der dritten Minute den Ball nach links raus zu Ramy Bensebaini, der Julian Brandt am ersten Pfosten bediente. Der Nationalspieler jedoch traf die Kugel nicht richtig, schoss deshalb links vorne. Kurz darauf war Manuel Riemann bei einem Kopfball von Sébastien Haller gefordert. Riemann klärte den Ball mit einer sehenswerten Parade zur Ecke (6.).

Auf der anderen Seite war dann BVB-Torwart gefragt. Maximilian Wittek flankte von der linken Seite in den Fünfmeterraum, wo sich Philipp Hofmann gegen Nico Schlotterbeck durchsetzte. Seinen Kopfball lenkte Kobel am linken Posten zur Seite (8.). Die Bochumer fanden nun gut ins Spiel. Sie nahmen die Zweikämpfe an, spielten zudem zielgerichtet nach vorne.

Wie in der Szene, als Riemann aus dem Halbfeld einen weiten Pass auf die linke Seite zu Maximilian Wittek spielte. Der VfL-Zugang, den Letsch bereits aus Zeit bei Vitesse Arnheim kennt, legte den Ball direkt zurück zu Stöger, der direkt abschloss. Sein wuchtiger, halbhoher Schuss aus spitzem Winkel schlug im langen Toreck ein – 1:0 für denVfL, das Ruhrstadion bebte.

BVB enttäuscht im Derby in Bochum

Die Gastgeber dominierten nun die Partie, sie agierten aggressiv und griffig. Den Dortmundern hingegen fehlte der Biss, der in einem solchen Duell nötig ist. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic, mit Meisterambitionen in die Saison gestartet, enttäuschte.

Vereinzelte BVB-Angriffe verteidigten die Bochumer um Abwehrchef Ivan Ordets mit viel Einsatz. Offensiv blieb Letschs Team zugleich gefährlich. Ein Dropkick von Takuma Asano landete in Kobels Armen (23.), Stöger traf per Kopf nur die Latte (32.), in der Defensive wirkten die Borussen wie schon beim 0:1 weiter unsicher. Selten kamen sie derweil offensiv zum Zuge, ihre Tormöglichkeiten waren kaum zwingend. Zur Pause würdigten die Bochumer Fans einen leidenschaftlichen Auftritt ihres Teams mit reichlich Applaus.

Terzic reagierte mit einem Wechsel zur zweiten Hälfte. Er nahm Mats Hummels aus dem Spiel und schickte Niklas Süle aufs Feld. Letsch musste dann wechseln, weil Wittek nach einem starken Heimdebüt aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht weiterspielen konnte. Für ihm kam Danilo Soares in die Partie.

VfL-Torhüter Riemann sieht beim Gegentor schlecht aus

Der Ausgleich hatte sich nicht unbedingt angedeutet, fiel aber dann doch in einer Szene, als die Bochumer einmal nicht konsequent genug vor ihrem Strafraum eingriffen. Brandt legte den Ball technisch gekonnt quer zu Malen, der fast aus dem Stand aufs Tor schoss. Die Kugel landete im linken Eck. Torwart Riemann sah den Ball zwar spät, aber trotzdem nicht gut aus beim 1:1.

Donyell Malen erzielte den Ausgleich für den BVB. Foto: AFP

Die Dortmunder drängten anschließend direkt auf den Führungstreffer, Nmecha traf nach Vorlage von Haller nur Aluminium (62.). Letsch hatte zwischenzeitlich neue Offensivkräfte gebracht: Für Hofmann und Asano waren nun Antwi-Adjei und Moritz Broschinski im Spiel. Die Partie blieb spannend.

Kobel verhinderte eine erneute Bochumer Führung, als Stöger von der Strafraumgrenze abzog und Emre Can den Ball gefährlich abfälschte (68.). Der BVB-Torwart streckte sich, lenkte den Ball noch über die Latte. Ordets köpfte die folgende Ecke genau auf Kobel. Der eingewechselte Patrick Osterhage traf in der Schlussphase mit einem abgefälschten Schuss nur den Außenpfosten (86.). Der VfL war dem Sieg nahe. Am Ende verbuchte er einen hochverdienten Punkt, über den sich auch Thomas Letsch an seinem Geburtstag freuen durfte.

