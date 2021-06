Niederländer Makkelie pfeift Deutschland gegen England

Herzogenaurach. Die Uefa bestimmt den Niederländer Danny Makkelie zum Schiedsrichter des Achtelfinal-Klassikers Deutschland gegen England.

Der Niederländer Danny Makkelie ist Schiedsrichter des Achtelfinal-Klassikers Deutschland gegen England bei der Fußball-EM. Das legte der europäische Dachverband UEFA am Sonntag fest. Assistenten des 38 Jahre alten Unparteiischen sind seine Landsleute Hessel Steegstra und Jan de Vries. Als vierter Referee agiert Srdjan Jovanović aus Serbien. Der Niederländer Pol van Boekel ist Video-Assistent.

Makkelie wird am Dienstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion zum dritten Mal ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft pfeifen. Im Oktober 2017 hatte er in der WM-Qualifikation das 3:1 des DFB-Teams in Nordirland geleitet. Im Juni 2015 war er bei der 1:2-Niederlage der deutschen Elf im Freundschaftsspiel gegen die USA im Einsatz. Bei der aktuellen EM pfiff Makkelie das Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien (0:3) und das Gruppenspiel Finnland gegen Russland (0:1). (dpa)

