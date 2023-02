Dimitrij Ovtcharov verlor beim WTT-Turnier in Amman das Endspiel gegen den Chinesen Lin Shidong.

Tischtennis Nach 500. Karriere-Sieg: Ovtcharov verliert Finale in Amman

Amman Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Amman das Endspiel verloren. Der frühere Weltranglisten-Erste vom TTC Neu-Ulm unterlag in der jordanischen Hauptstadt dem Junioren-Weltmeister Lin Shidong aus China in 0:4 Sätzen.

Auf dem Weg in dieses Finale hatte der 34-Jährige am Wochenende einen Meilenstein in seiner erfolgreichen Karriere erreicht: Ovtcharov gelang beim 3:1 im Viertelfinale gegen den Portugiesen Joao Geraldo der 500. Sieg bei einem internationalen Einzel-Wettbewerb. Seit der Umstellung der Tischtennis-Zählweise 2001 schafften das nach Angaben des neuen Turnier-Veranstalters WTT nur Timo Boll (Deutschland/557), Chuang Chih-Yuan aus Taiwan (560) sowie der Olympiasieger Ma Long aus China (565).

Ovtcharov besiegte anschließend im Halbfinale noch den Spanier Alvaro Robles mit 3:1.