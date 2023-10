MSV Duisburg droht Ausfall Casper Janders durch Nominierung

Duisburg. Caspar Jander vom MSV Duisburg wurde erneut für die U20-Nationalmannschaft nominiert und könnte dem Club in der Liga fehlen.

Diese Nachricht zum Wochenstart dürfte der MSV Duisburg mit gemischten Gefühlen aufgenommen haben. Caspar Jander wurde erneut für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert.

Caspar Jander könnte dem MSV gegen Saarbrücken fehlen

Eigentlich eine erfreuliche Neuigkeit für das 20 Jahre alte Mittelfeld-Juwel und seinen Verein. Nur: Nimmt Jander an dem in einer Woche startenden Lehrgang teil, würde er den Zebras im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken (15. Oktober) fehlen.

Denn anders als in der 1. und 2. Bundesliga setzt die 3. Liga den Betrieb ungeachtet der im Oktober stattfindenden Länderspiele nicht aus. Und einen Ausfall Janders kann der MSV in der aktuellen Situation sicher nicht gebrauchen. Die Meidericher arbeiten anscheinend an einer Lösung des Terminkonflikts. "Wir halten euch auf dem Laufenden", schreibt der Verein.

Noch sieglos und mit vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz steht Duisburg aktuell am Tabellenende. Jander gilt trotz seines Alters als einer der Spieler, der den MSV aus Krise führen soll. Bislang gehörte er immer zur Startelf und hat die meisten Minuten aller Feldspieler absolviert.

Ein BVB-Talent und zwei Schalker dabei, Bochums Oermann auf Abruf

Anfang September war der gebürtige Münsteraner erstmals in die U20 berufen worden und hatte zwei Länderspiele von Beginn an bestritten. Mit seinen Auftritten bewarb sich Jander offenbar erfolgreich für eine weitere Einladung.

Macht auf sich aufmerksam: Schalke-Talent Keke Topp (Mitte, im blauen Dress). Foto: firo

Zudem nominierte Trainer Hannes Wolf zwei Talente aus dem Profikader des FC Schalke 04. Neben Flügelflitzer Yusuf Kabadayi (19), der bislang zwei Partien für die U20-Auswahl bestritt, gehört Keke Topp zum Kader.

Der 19 Jahre alte Stürmer kommt bei Schalke nur als Joker zum Einsatz und wartet noch auf sein erstes Profitor. Im DFB-Nachwuchs sorgte Topp hingegen schon für Furore: Sieben Treffer gelangen ihm in elf Einsätzen für die deutsche U19.

Testspiele gegen Portugal und Tschechien für die U20

Ebenfalls mit dabei ist Hendry Blank (19) aus der Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund. Sein Teamkollege und Ex-Duisburger Julian Hettwer (20) steht auf Abruf, genau wie Tim Oermann (19) vom VfL Bochum.

Für die Junioren stehen zwei Testspiele an. Zunächst gastiert das Wolf-Team in Portugal (13. Oktober), einige Tage später empfängt es Tschechien (16. Oktober).

Mehr News und Infos zum MSV Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport