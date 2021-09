Moukoko, Haaland, Malen: BVB-Stürmer erfolgreich

Dortmund. Zum Ende ihrer Länderspielreisen zeigen sich die Stürmer des BVB in guter Verfassung. Das Offensivtrio erzielte am Dienstag gleich fünf Tore.

Die Länderspielreise für die drei BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko, Donyell Malen und Erling Haaland hätte nicht besser enden können. Das Offensivtrio aus Dortmund war für ihre jeweiligen Nationalteams erfolgreich, alle drei verhalfen ihren Auswahlen damit zu Siegen. Vor allem Erling Haaland zeigte dabei wieder einmal sein unglaubliches Potenzial.

Zugegebenermaßen war der Gegner der norwegischen Auswahl kein wirklicher Gradmesser. Gegen Fußballzwerg Gibraltar setzten sich die klar favorisierten Norweger klar mit 5:1 durch - maßgeblichen Anteil daran hatte BVB-Star Erling Haaland. Gleich drei Mal traf der Stürmer, vor allem seine Ballmitnahme vor dem 2:0 in der 29. Minute zeigte wieder einmal seine ganze Klasse. Nach sechs Spieltagen steht Norwegen punktgleich mit dem Tabellenführer aus den Niederlanden auf dem zweiten Platz. Im direkten Duell hatten sich die beiden Nationen vor wenigen Tagen mit einem 1:1-Remis voneinander getrennt.

Lesen Sie auch: BVB und Schalke erwirtschaften großes Transferplus - Spitzensumme für Sancho

Dritter, mit zwei Punkten Rückstand auf das Spitzenduo, ist die Türkei. Für die Türken setzte es eine 1:6-Klatsche beim Tabellenführer aus den Niederlanden. Überragende Akteure beim Team von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal waren Barcelonas Memphis Depay mit drei Treffern und der Ex-Bremer Davy Klaassen. Einen weiteren Treffer zum klaren Erfolg gegen den bisherigen Tabellenführer der Gruppe G steuerte auch Dortmunds Donyell Malen bei. Der aus Eindhoven zum BVB gewechselte Malen traf nach seiner Einwechselung in der 60. Minute kurz vor Schluss zum zwischenzeitlichen 6:0.

Deutlich enger war das Spiel der deutschen U21-Auswahl, die sich letztendlich mit 3:1 in Lettland durchsetzen konnte. Dabei ging Außenseiter Lettland nach acht Minuten überraschend in Führung, ehe BVB-Sturmjuwel Youssoufa Moukoko mit einem satten Linksschuss den Ausgleich markieren konnte. Am vergangenen Donnerstag hatte Moukoko beim seinem Debüt für die U21 per Doppelpack gegen San Marino für Aufsehen gesorgt. Der 16-Jährige avancierte in diesem Spiel zum jüngsten Debütanten und jüngsten Torschützen einer deutschen U21-Nationalmannschaft.

Einen deutlich weniger aufregenden Länderspieleinsatz erlebte Dortmunds Raphael Guerreiro. Beim souveränen 3:0-Erfolg von Portugal in Aserbaidschan spielte Guerreiro 71 Minuten, viel zu tun bekam der als Linksverteidiger aufgebotene Dortmunder gegen die harmlosen Gastgeber allerdings nicht.

Lesen Sie auch: DFB-Abschlusstraining ohne BVB-Profi Marco Reus

Aus Dortmunder Sicht sind am Mittwoch noch einige Spieler für ihre Nationalmannschaften aktiv. Manuel Akanji und Gregor Kobel treten mit der Schweiz in Nordirland an, Axel Witsel ist mit Belgien in Belarus gefordert. Mahmoud Dahoud spielt mit der DFB-Auswahl auf Island, Jude Bellingham trifft auf Polen rund um Ausnahmestürmer Robert Lewandowski. Giovanni Reyna, Thomas Meunier und Marco Reus sind nicht mehr im Einsatz, sie mussten ihre Länderspielreisen verletzt abbrechen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport