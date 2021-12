WM-Duell: So denkt Ralf Schumacher über das Saisonfinale

Essen. In Saudi-Arabien startet die Formel 1 in ihr vorletztes Rennwochenende der Saison. Der Weltmeistertitel ist umkämpft wie seit Jahren nicht mehr.

Wenn es nach Ralf Schumacher geht, müsste der Titel in der Formel 1 bereits vergeben sein. „Max Verstappen wäre eigentlich schon längst Weltmeister“, sagte der ehemalige Rennfahrer und jetzige TV-Experte beim Sky in einer Presserunde des Bezahlsenders. Der Red-Bull-Fahrer habe in diesem Jahr allerdings Pech gehabt, viele seiner Ausfälle und Pannen seien unverschuldet gewesen. Trotz der Punktverluste führt Verstappen die Gesamtwertung an, sein Konkurrent Lewis Hamilton (Mercedes) konnte zuletzt jedoch aufholen. Der Brite liegt acht Punkte hinter dem Niederländer.

Es deutet sich zum Saisonfinale ein knappes Duell an. „Bei der nächsten Strecke sehe ich eher Mercedes vorn, und bei der letzten könnte es wieder Red Bull sein“, erklärte Schumacher. Am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) startet die Rennserie zum ersten Mal in Saudi-Arabien, das wegen der Einschränkung von Menschenrechten immer wieder in der Kritik steht. Die Formel 1 soll dort eine Antrittsprämie von angeblich 900 Millionen US-Dollar für zehn Jahre erhalten. Eine Woche später findet das letzte Rennen in Abu Dhabi (12. Dezember 14 Uhr/Sky) statt.

Schumacher über Schumacher: „Hat alles richtig gemacht“

Über das Nervenkostüm der zwei Fahrer sagte Schumacher: „Bei beiden hinterlässt das Spuren, wobei Lewis da mehr zu verlieren hat.“ Hamilton gehe die Zeit aus, mit 36 Jahren gehört er zu den älteren Piloten im Feld. „Er will natürlich diesen achten WM-Titel holen, weil er auch nicht weiß, wie sein Auto im nächsten Jahr im Verhältnis zu den anderen fährt,“ so der Ex-Fahrer. Im Jahr 2022 erwartet die Formel 1 weitreichende Reformen, von denen sich die Rennserie mehr Chancengleichheit erhoffen. Schumacher sagt: „Der Druck wird jetzt eher auf Lewis lasten“.

Während Verstappen und Hamilton um den Titel kämpfen, starten die zwei deutschen Vertreter in anderen Sphären. Mick Schumacher, der Neffe von Ralf Schumacher, fährt in diesem Jahr seine erste Saison. „Ich finde, dass Mick alles richtig gemacht hat. Er hat sich immer wieder gesteigert, vor allem hat er in Situation, wo es nicht einfach war, den Unterschied gemacht. Das macht einen guten Rennfahrer aus“, sagte der 46-Jährige. Im Regen oder auf abtrocknender Strecke sei er seinem Teamkollegen überlegen gewesen.

Bei Sebastian Vettel wird das neue Auto wichtig

Punkte konnte Schumacher noch nicht holen, der 22-Jährige fährt in dem unterlegenen Auto des Haas-Rennstalls. Für die kommende Saison hofft sein Onkel auf eine bessere Ausgangslage. „Da drücke ich ihm schwer die Daumen“, sagte er: „Haas ist ein tolles Team, aber wenn es so bleibt vielleicht nicht das Team, wo man ewig bleiben will als Formel-1-Rennfahrer – wenn man mal um Siege und eventuell WMs mitfahren will.“

Ralf Schumacher und Mick Schumacher unterhalten sich am Rande des Grand Prix von Katar. Foto: Peter Fox / Getty Images

Bei Sebastian Vettel (Aston Martin) sind es hingegen 43 Zähler auf dem Punktekonto, in der Gesamtwertung steht der viermalige Weltmeister auf Rang zwölf. „Wichtig wird jetzt sein, wie gut das neue Auto ist“, sagte Schumacher mit Blick auf das nächste Jahr. Wenn Vettel vorne mitfahren könne, sei alles gut. „Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann weiß ich gar nicht, ob Sebastian morgens noch aufstehen will. Da bin ich mir gar nicht so sicher im Moment“, erklärte er, das sei bei Vettel schwer zu sagen. Motivation habe der 34-Jährige nach wie vor, so Schumacher, trotzdem müsse man ein Ziel vor Augen haben.

Schumacher erzählt Anekdote aus seiner Zeit

Auf die Frage nach seiner persönlichen Präferenz im WM-Duell blieb der 46-Jährige vage. Er finde es wichtig, dass beide Teams sich in die Augen schauen könnten. „Man kann hart aber fair sein“, sagte er. Dabei erinnerte sich Schumacher an eine Geschichte aus seiner Karriere, damals sei der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone in die Fahrerbesprechung gekommen.

„Da ging es darum, dass nur nur noch zwei Weltmeister werden können“, erzählte er, Ecclestone habe erklärt: „Wer auch immer sich hier einmischt und wenn irgendetwas passiert, der wird nächstes Jahr keine Formel 1 fahren und keine Superlizenz kriegen.“ Danach sei er wieder gegangen.

