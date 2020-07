Essen. Die Formel 1 feiert im Oktober ihr Comeback am Nürburgring. Noch ist unklar, ob nicht sogar Fans an der Strecke sein können.

Wenn das Geld lockt, ist Tradition zweitrangig. So biederte sich die Formel 1 in den vergangenen Jahren gerne mal Autokraten in Russland und Aserbaidschan an, sie vergab Rennen in Wüstenstaaten oder tingelte durch asiatische Länder ohne Motorsport-Vergangenheit. Die Rechnung geht auf, solange keine Pandemie dazwischen kommt.