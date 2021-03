RTL kauft Formel-1-Rechte von Sky und zeigt vier Rennen

Berlin. Rechte-Inhaber Sky gibt die vier von der Formel 1 vorgeschriebenen Free-TV-Rennen des Motorsport-Events an den Fernsehsender RTL ab.

RTL zeigt in der kommenden Saison vier Rennen der Formel 1. Nachdem der Fernsehsender im Vorjahr das Wettbieten um die Rechte gegen den Pay-TV-Anbieter Sky verloren hatte, erwarb er nun vom Konkurrenten eine Sub-Lizenz. Geplant ist die Übertragung der Rennen in Imola am 18. April, Barcelona (9. Mai), Monza (12. September) und Sao Paulo (7. November). Dies gilt nach Angaben beider Sender "vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie". Die anderen 19 Übertragungen der wichtigsten Motorsport-Serie sind nur für Sky-Kunden zu sehen.

Sky erfüllt Vorgabe der Formel-1-Eigentümer

"Um der Formel 1 gezielt eine noch größere Bühne zu geben und damit für unsere großartigen Formel-1-Übertragungen zu werben, machen wir vier ausgewählte Rennen im Free-TV einem Millionenpublikum zugänglich", sagte Sky-Chef Devesh Raj in einer Mitteilung. Der Sky-Vertrag mit der Formel 1 sieht vor, dass vier Rennen im frei zu empfangenden Fernsehen laufen müssen. Dafür hätte das Medien-Unternehmen aus Unterföhring auch den hauseigenen Sender Sky Sport News nutzen können.

Sky entschied sich aber für einen Formel-1-Deal mit RTL, der Teil einer umfangreichen Vereinbarung ist. Dazu gehört, dass der RTL-Streamingdienst TVNow künftig auch über die Plattform Sky Q zu empfangen ist.

RTL hatte nach 30 Jahren Formel-1-Berichterstattung beendet

Die RTL-Gruppe hatte im Juni bekanntgegeben, dass sie die Formel-1-Berichterstattung nach 30 Jahren beendet und dafür finanzielle Gründe genannt. In der abgelaufenen Saison liefen letztmals alle Rennen der Motorsport-Serie parallel bei RTL und Sky. (dpa)