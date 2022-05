Mehrkampf: Die Besten kommen jetzt wieder nach Ratingen

Ratingen. Das legendäre Mehrkampf-Meeting wird an diesem Wochenende zum 25. Mal ausgetragen. Ein Blick zurück auf einige vergangene Helden.

Jeder Mehrkämpfer der Welt kennt Ratingen. Jetzt hat es die 87.000-Einwohner-Stadt am Rande des Ruhrgebiets zum Jubiläum auch schriftlich: Das Mehrkampf-Meeting zählt zur Weltklasse. Gold-Plus heißt das Zauberwort, mit dem der Welt-Leichtathletik-Verband Ratingen adelt. Nur die Meetings im österreichischen Götzis und im französischen Talence sind ebenfalls in der höchsten Kategorie gelistet. An diesem Wochenende kommen die Besten der Szene zum 25. Mal nach Ratingen – da lohnt ein Blick zurück auf einige vergangene Helden.