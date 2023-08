Ludwig/Lippmann nach Sieg im Viertelfinale

Wien Die Beach-Volleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann stehen im Viertelfinale der Europameisterschaft in Wien.

Olympia-Siegerin Ludwig gewann an der Seite ihrer Partnerin Lippmann etwas überraschend das deutsche Achtelfinale gegen Svenja Müller/Cinja Tillmann in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:18. Noch am Nachmittag (16.15 Uhr) kämpfen Ludwig/Lippmann auf der Donauinsel gegen die Niederländerinnen Emi van Driel und Brecht Piersma um den Einzug in das Halbfinale.

Müller/Cillmann, als WM-Dritte des vergangenen Jahres an Position vier gesetzt, wurden von den 14 Positionen schlechter eingestuften Ludwig/Lippmann kalt erwischt. Schnell legten diese im ersten Durchgang eine 8:1- und 13:5-Führung vor. Stark agierte vor allem Blockspielerin Lippmann. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie. Mit dem ersten von zwei Matchbällen sorgte Ludwig dann für die Entscheidung.

Ebenfalls am Freitag (18.30 Uhr) steht noch das Achtelfinale der Hamburger Nils Ehlers und Clemens Wickler auf dem Spielplan. Das einzige deutsche Männer-Duo trifft entweder auf die Spanier Adrián Gavira/Pablo Herrera oder auf die Polen Bartosz Losiak/Maciej Rudol.