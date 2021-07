Ludwig/Kozuch starten mit Niederlage ins Beach-Turnier

Die Beachvolelyballerinnen Laura Ludwig (r und Margareta Kozuch bei ihrem ersten Olympia-Spiel in Tokio in Aktion.

Tokio. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch verlieren denkbar knapp gegen ihre Schweizer Gegnerinnen.

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind mit einer knappen Niederlage in das olympische Turnier in Tokio gestartet. Gegen die WM-Vierten Tanja Hüberli und Nina Betschart gab es am Samstag ein umkämpftes 1:2 (25:23, 20:22, 14:16). Weil das tschechische Duo wegen des positiven Corona-Tests bei Marketa Slukova nicht teilnehmen kann, ist die Ausgangslage für Ludwig/Kozuch vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Japanerinnen Megumi Murakami/Miki Ishii am Montag weiterhin nicht schlecht. Die beiden besten Gruppendritten ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die vier anderen spielen zwei weitere Plätze untereinander aus.

Die Partie gegen die Schweizerinnen begann vor nahezu leeren Rängen mit einem überlegenen Start der Deutschen bis zum Stand von 10:5. Trotz der Anfeuerungen einiger Betreuer lief es so gut nicht weiter und Ludwig/Kozuch mussten sogar einen Satzball abwehren. Nach dem 25:23 im ersten Satz setzten sich Hüberli/Betschart bei großer Hitze im zweiten Satz 22:20 durch. Im entscheidenden dritten Satz wechselten die Führungen hin und her, doch das Team aus der Schweiz entschied erst den Satz und dann die Partie nach einem abgewehrten Matchball bei der ersten Gelegenheit mit 16:14 für sich. (dpa)

