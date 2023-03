Young Roosters gewinnen erstes Playoff-Halbfinale

Iserlohn. Mit 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) gewinnt das U20-Team der Young Roosters das erste Playoff-Halbfinalspiel in der DNL 2 gegen Rosenheim.

Am Sonntag (12 Uhr) stehen sich beide Teams erneut gegenüber.

Vor rund 300 Zuschauern, darunter Roosters-Trainer Greg Poss, Manager Christian Hommel, Torwartttrainer Cam MacDonald, DEL-Schiedsrichter Lasse Kopitz, der kommende U17-Coach Richard Jares sowie Ex-ECD-Stürmer Robert Simon und der frühere Nachwuchsvorsitzende Franz Brozé lieferten sich beide Teams eine intensive Partie. Die Starbulls setzen die Young Roosters zu Beginn - wie von Trainer Artur Grass erwartet - mit aggressiven Forechecking unter Druck. Der benötige etwas Zeit, sich davon zu befreien und ging mit dem ersten Torschuss gleich in Führung. Nach Pass von Tim Lutz netzte Christian Schiling etwas glücklich zum 1:0 ein. Fortan nahm der IEC der Heft in die Hand. Torhüter Adam Gerhardt zeigte sich gut in Form und verhinderte mit einer guten Reaktion (9.) gegen Böhm den schnellen Ausgleich. Nachdem Leon Bußmann (10.) zunächst im Abschluss hängen blieb, traf Daniel Geiger aus dem Bullykreis zum 2:0. Noah Hahn hatte Rosenheims Torhüter Mühlenberger die Sicht genommen. IEC-Kapitän Lutz hatte nach schöner Kombination mit Schiling gar den dritten Treffer (12.) auf dem Schläger. Im Powerplay (16.) ließ man ebenfalls die Chance zum 3:0 liegen.

Nach der 3:0-Führung wurde es nochmal spannend

Den besorgte dann Joshua Budzinski zu Beginn des zweiten Drittels. Nach Pass von Julian Herbold tunnelte er den SBR-Goalie durch die Schoner. Der Treffer war wichtig. Rosenheim verkürzte in Überzahl (25.) zunächst durch Rehmer auf 3:1. Im Anschluss verpassten Schiling (28.) und Kronhardt (32.) den Drei-Tore-Abstand wieder herzustellen. Rosenheim schaffte durch Stein den Anschluss. Die Young Roosters blieben aber stabil. Gerhardts Parade nach Steins Unterzahlbreak sorgte für zusätzliches Selbstvertrauen. Lennard Nieleck sorgte nach schönem Zuspiel von Bußmann für das beruhigende 4:2. „Ich war mit dem zweiten Drittel nicht zufrieden. Das habe ich der Mannschaft in der Pause deutlich gemacht“, so Artur Grass. Zum Schlussabschnitt nahm der Trainer einige Umstellungen vor die Wirkung zeigten.

Im Schlussdrittel macht der IEC alles klar

Schiling setzte mit dem 5:2 ein frühes Statement. Kronhardt und Bußmann machten es am deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. „Das letzte Drittel war unser bestes. Wir haben einfach gespielt. So müssen wir es auch im zweiten Spiel angehen“, erwartet Artur Grass am Sonntagmittag eine deutlich schwerere Aufgabe.

IEC-Tore: 1:0 (3:51) Schiling (Lutz), 2:0 (9:54) Geiger (Kronhardt), 3:0 (22:23) Budzinski (Herbold, Morasch), 4:2 (37:32) Nieleck (Bußmann/5-4), 5:2 (40:38) Schiling (Julien), 6:2 (49:26) Kronhardt (Morasch, Donins), 7:2 (51:01) Bußmann (Nieleck, Hahn)

