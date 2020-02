Witten. Olympia-Silber gewann Ringer-Ass Klaus Rost (Ehrenmitglied des KSV Witten) 1964 in Tokio. Am Montag feiert er nun seinen 80. Geburtstag.

Die Gelassenheit eines Pensionärs, der vor allem in seiner sportlichen Laufbahn einst so unendlich viel erlebt hat, der so viel gesehen hat von der Welt, strahlt Klaus Rost kurz vor seinem Ehrentag aus. Am Montag macht der wohl erfolgreichste Sportler der Ruhrstadt die runden 80 voll: Der frühere Weltklasse-Ringer wühlt auch heute noch gerne in seinen Erinnerungen, erzählt von seinen großen, beeindruckenden Kämpfen.

„Wenn ich da einmal dabei bin, in den alten Ordnern zu stöbern, da sind schnell schon mal ein paar Stunden ‘rum“, sagt das Ehrenmitglied des KSV Witten 07. Dort hatte er als Zwölfjähriger mit dem Ringkampfsport begonnen, der sein Leben maßgeblich prägte. Inzwischen ist Klaus Rost, der immer noch regelmäßig bei den Heimkämpfen des KSV in der Husemann-Sporthalle zu Gast ist, ins Herbeder Senioren-Wohnheim „Haus Maria“ umgezogen.

Silbermedaille von Tokio 1964 liegt im Trophäenschrank

Viele Dokumente aus seiner so erfolgreichen Zeit als Ringer hat Klaus Rost aufgehoben, schmückt damit sein Zimmer. Foto: Oliver Schinkewitz

An den Wänden seines Zimmers finden sich einige Erinnerungen an seinen größten Erfolg. Damals, 1964, als Rost bei den Olympischen Spielen in Tokio im Leichtgewicht die Silbermedaille gewann - die Medaille samt Silbernem Lorbeerblatt als Auszeichnung der Bundesregierung hat der Wittener fein säuberlich in seinem Trophäenschrank aufbewahrt. „An das Turnier kann ich mich noch gut erinnern“, sagt der 79-Jährige, der seinerzeit nur dem bärenstarken Bulgaren Enju Valtschew Dimow unterlag. Die Zeitungsberichte von damals belegen: Mehr als 10.000 Wittener feierten ihn frenetisch nach seiner Rückkehr aus Asien.

Einmal die Woche spielt der dreimalige Olympia-Teilnehmer jetzt noch Tischtennis, hat Spaß an der Bewegung - mal in Heven, mal im Clubheim beim KSV Witten. „Man muss ja was tun“, flachst der Senior, der in seiner aktiven Zeit 18 deutsche Einzeltitel sammelte. Er deutete auf ein großes Bild, das das KSV-Team von 1974 zeigt, mit dem er noch mal die nationale Mannschaftsmeisterschaft gewann. Damals kämpfte er in der Klasse bis 68 Kilogramm. Weit von diesem Gewicht ist er auch mit fast 80 Lenzen nicht entfernt. „Nee, einen dicken Bauch hab’ ich noch nicht“, sagt Rost verschmitzt.

Einige Freunde, darunter Ringer-Legende Adolf Seger (Freiburg), haben per Post schon vorab gratuliert. „An Klaus Rost, bester deutscher Ringer“, ist dort als Adressvermerk zu lesen. Am Montag werden gewiss viele Gratulanten auch persönlich vorbeischauen, um einer der ganz großen Sport-Ikonen Wittens ihre Aufwartung zu machen.