Wittener TV macht immer die gleichen Fehler

Der Wittener TV in Oespel-Kley seine sechste Niederlage in Folge einstecken müssen. Die Rust-Sieben hat erneut einen großen Teil zum 21:24 (11:10) beigetragen.

Die Lage im Abstiegskampf wird immer dramatischer, denn der WTV hat nur einen Punkt Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz. Das hätte nicht sein müssen, denn in der ersten Halbzeit machten die Witten vieles richtig. Auch wenn es kein Riesenspiel war, führten die Gäste einige Male mit zwei Toren.

Zwischenzeitlich liegt der WTV schon mit 11:8 in Front

Stefan Lieberwirth gelang in der 24. Minute sogar das 11:8, es blieb aber das letzte Tor vor der Pause, so dass Oespel-Kley bis zum Seitenwechsel auf 11:10 herankam. Anschließend setzten sich das fort, womit sich die Wittener auch schon in den letzten Wochen die Niederlagen eingebrockt haben.

Pressesprecher Jan-Felix Löffler analysierte: „Wir haben vorne völlig konzeptionslos gespielt. Durch die schlechten Anspiele an den Kreis gab es viele Ballverluste, die zu Tempogegenstößen führten.“ Das hatte zur Folge, dass sich die Gastgeber bis auf 20:16 (46.) absetzten. In der Entstehung dieses Tores leistete sich Stefan Lieberwirth ein Foul, für das er die Rote Karte bekam.

Abstand vier Minuten vor Schluss noch einmal verkürzt

Der WTV kämpfte sich allerdings noch einmal auf 20:21 heran (57. Minute). Das sollte aber der letzte Treffer gewesen sein, denn die Wittener vergaben den Ausgleich, während Oespel-Kley seine Möglichkeiten verwertete.

WTV: Pohl, O. Weber; Winter (2), Wenzel (3), Jonas Oberbossel (1), Dirk Oberbossel (3), Brecht (3/1), Mohri (1), Solmecke (3), Lieberwirth (5), Kell, A. Weber, Kutsch.