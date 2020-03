Wittener Tänzerin Lesniak blickt auf verschobene Titelkämpfe

Keine ganz einfache Situation auch für die Tanzsportler: Während der Corona-Krise ist das mit dem Training für die Wittenerin Virginia Lesniak und ihren Partner Philip Andraus (Boston-Club Düsseldorf) so eine Sache. Die Sportstätten sind abgeriegelt, es müssen Alternativen her - denn man will ja zumindest einigermaßen fit bleiben während der Corona-Krise.

„Ich halte mich da derzeit an die Regeln und finde, man muss das jetzt einfach mal durchziehen“, sagt Virginia Lesniak. Kürzlich war die Deutsche Meisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen abgesagt worden, die in Magdeburg hätte stattfinden sollen. Ein Turnier, auf das Andraus/Lesniak sehr hingefiebert hatten - schließlich sind die fünf Lateintänze fraglos das Steckenpferd der beiden Deutschen Meister in der Kombination des Jahres 2019. Zuletzt hatte das Duo in Münster den NRW-Titel über zehn Tänze gewonnen, fühlte sich bestens gewappnet für den Vergleich mit den besten Lateinspezialisten des Landes.

Virginia Lesniak hält sich fit

Ganz abgeblasen für dieses Jahr sind die Titelkämpfe nun doch nicht - am 3. Oktober sollen sie in Magdeburg nachgeholt werden. Bis dahin heißt es auch für Lesniak und Andraus: Das Beste aus der Situation machen und nach sportlichen Alternativen Ausschau halten. Derzeit hält sich die 26-Jährige etwa mit Waldläufen fit und macht daheim ein wenig Krafttraining.